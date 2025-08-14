عضة خفاش" تنقل نجم المصارعة إلى المستشفى

كتب: نور الدين ميفراني

نُقل أسطورة WWE، تشارلز روبنسون، إلى المستشفى على وجه السرعة بعد تعرضه لعضة خفاش.

أخبار ذات علاقة مفاجأة.. من صاحب فكرة عودة بروك ليسنر لعالم WWE؟

وقد كشف بنفسه عن تعرضه لهجوم من الخفاش على مواقع التواصل الاجتماعي.

يعمل روبنسون، البالغ من العمر 61 عامًا، مع WWE منذ عام 1995، وشارك في الحلبة حكمًا وعضوًا في طاقم العمل.

ومع ذلك، تأثر أسبوعه بشدة بعد تعرضه لعضة خفاش في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ونشر روبنسون الخبر على إنستغرام بصورة له وهو مستلقٍ على سرير المستشفى، وقد بدا في حالة معنوية جيدة، ولسانه بارز، عند التقاط الصورة.

أسطورة المصارعة تحدث بنفسه عن الحادث، وقال: "بداية رائعة للصباح. الساعة الثانية صباحًا، وقد عضني خفاش".

وأضاف: "هذا صحيح، خفاش! بعد أربع ساعات في غرفة الطوارئ".

وعلى الرغم من قضائه 4 ساعات في غرفة الطوارئ، لم يبدُ عليه الغضب من الخفاش، ونشر صورة للحيوان بعد صيده وكتب مازحًا: "خفاش سيىء" و "لقد أصابني الجاني. يا له من لطيف!".