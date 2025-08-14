وزير الخارجية البريطاني: خطط الاستيطان الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي ويتعين وقفها الآن

logo
رياضة

عضة خفاش" تنقل نجم المصارعة إلى المستشفى

عضة خفاش" تنقل نجم المصارعة إلى المستشفى
أسطورة WWE، تشارلز روبنسونالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أغسطس 2025، 4:18 م

كتب: نور الدين ميفراني

نُقل أسطورة WWE، تشارلز روبنسون، إلى المستشفى على وجه السرعة بعد تعرضه لعضة خفاش.

أخبار ذات علاقة

مفاجأة.. من صاحب فكرة عودة بروك ليسنر لعالم WWE؟

مفاجأة.. من صاحب فكرة عودة بروك ليسنر لعالم WWE؟

 وقد كشف بنفسه عن تعرضه لهجوم من الخفاش على مواقع التواصل الاجتماعي.

يعمل روبنسون، البالغ من العمر 61 عامًا، مع WWE منذ عام 1995، وشارك في الحلبة حكمًا وعضوًا في طاقم العمل.

ومع ذلك، تأثر أسبوعه بشدة بعد تعرضه لعضة خفاش في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ونشر روبنسون الخبر على إنستغرام بصورة له وهو مستلقٍ على سرير المستشفى، وقد بدا في حالة معنوية جيدة، ولسانه بارز، عند التقاط الصورة.

أخبار ذات علاقة

لوغان بول ينفذ حركة جنونية في عرض "WWE SummerSlam" (فيديو)

لوغان بول ينفذ حركة جنونية في عرض "WWE SummerSlam" (فيديو)

 أسطورة المصارعة تحدث بنفسه عن الحادث، وقال: "بداية رائعة للصباح. الساعة الثانية صباحًا، وقد عضني خفاش".

وأضاف: "هذا صحيح، خفاش! بعد أربع ساعات في غرفة الطوارئ".

وعلى الرغم من قضائه 4 ساعات في غرفة الطوارئ، لم يبدُ عليه الغضب من الخفاش، ونشر صورة للحيوان بعد صيده وكتب مازحًا: "خفاش سيىء" و "لقد أصابني الجاني. يا له من لطيف!".

35d4e8bc-c85a-4557-8536-75384733a708

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC