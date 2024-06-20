تصنيف الفيفا: المنتخب السعودي يتراجع.. وتقدم مصر والمغرب والعراق

وتقدم المنتخب العراقي بشكل لافت في تصنيف فيفا بثلاثة مراكز ليصل إلى الترتيب الـ55 عالميًّا والسادس آسيويًّا، كما وصل منتخب الأردن إلى المركز الـ68 عالميًّا.

وتقدم منتخب المغرب مركزًا ليصل للترتيب الثاني عشر في تصنيف الفيفا على مستوى العالم متصدرًا أفضل المنتخبات الأفريقية، كما تقدم منتخب مصر مركزًا واحدًا محتلًا المركز الـ36 عالميًّا والثالث أفريقيًّا.