تصنيف الفيفا: المنتخب السعودي يتراجع.. وتقدم مصر والمغرب والعراق
تراجع المنتخب السعودي في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صباح اليوم الخميس.
وخاض منتخب السعودية مباراتين في معسكر شهر يونيو الجاري بتصفيات كأس العالم 2026.
وفاز المنتخب السعودي خارج دياره على باكستان بنتيجة 3-0 ثم تلقى الخسارة على ملعبه بنتيجة 1-2 أمام الأردن.
وتراجع الأخضر السعودي 3 مراكز في تصنيف الفيفا ليحتل المركز الـ56 عالميًّا، كما إنه يحتل المركز السابع على مستوى قارة آسيا.
وتقدم المنتخب العراقي بشكل لافت في تصنيف فيفا بثلاثة مراكز ليصل إلى الترتيب الـ55 عالميًّا والسادس آسيويًّا، كما وصل منتخب الأردن إلى المركز الـ68 عالميًّا.
وتقدم منتخب المغرب مركزًا ليصل للترتيب الثاني عشر في تصنيف الفيفا على مستوى العالم متصدرًا أفضل المنتخبات الأفريقية، كما تقدم منتخب مصر مركزًا واحدًا محتلًا المركز الـ36 عالميًّا والثالث أفريقيًّا.
وعلى المستوى العالمي، حافظ منتخب الأرجنتين على الصدارة قبل خوضه منافسات كوبا أمريكا وخلفه فرنسا ثم بلجيكا بينما يحتل منتخب البرازيل المركز الرابع ويبقى منتخب إنجلترا في المركز الخامس.
وفيما يأتي ترتيب أفضل 5 منتخبات عربية في تصنيف الفيفا:
المغرب – المركز الثاني عشر عالميًا
قطر – المركز 35 عالميًا
مصر – المركز 36 عالميًا
تونس – المركز 41 عالميًا
الجزائر – المركز 44 عالميًا