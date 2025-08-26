تشابي ألونسو يدق جرس الإنذار لجميع لاعبي ريال مدريد

كتب: نور الدين ميفراني

وجه الإسباني تشابي ألونسو المدرب الجديد لريال مدريد رسالة قوية كانت بمثابة جرس إنذار لجميع لاعبيه بعد مباراتين في الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وأجرى تشابي ألونسو 4 تغييرات مهمة في تشكيل الفريق خلال المباراة الثانية أمام ريال أوفيدو حيث أجلس المدافعين: الإنجليزي ألكسندر أرلوند والبرازيلي إيدير ميليتاو ولاعبي الهجوم: النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور والمغربي إبراهيم دياز في دكة البدلاء، وأشرك 4 لاعبين وهم: الإسباني داني كارفخال والألماني أنطونيو روديغر والأرجنتيني فرانكو ماستانتونو والبرازيلي رودريغو.

وتحدثت صحيفة "ماركا" عن رسالة المدرب الإسباني للاعبيه الواضحة منذ البداية وهي: لا وجود للاعب أساسي ولا أحد يضمن مكانه لمجرد أنه يملك اسما، والهدف أن يلعب من هو جاهز وقادر على تقديم الجهد.

وقال تشابي بعد مباراة ريال أوفيدو: " أعتمد على الجميع ، وسأجري التغييرات حسب كل مباراة ، وأختار من هو الأنسب لكل حالة."

وأكدت الصحيفة أن رسالة تشابي للاعبيه واضحة: كونوا يقظين، لا ينبغي لأحد أن يستسلم لمجرد تبديل واحد أو أكثر، ولا أن يرتاح لمجرد وجوده في التشكيلة الأساسية.

هذه التغييرات الأربعة بعد الفوز تعني أن الأسبوع المقبل، ضد مايوركا، مليء بالتساؤلات حول أي فريق مدريدي سيبدأ أساسيا ، اللاعبون الأساسيون في المباراتين الأوليين هم كورتوا، وهويسن، ولاعبو خط الوسط بالكامل (تشواميني-فالفيردي-غولر)، ومبابي.

من بين القرارات المهمة في مباراة ريال أوفيدو كان جلوس فينيسيوس جونيور على دكة البدلاء، ومن الواضح أن لهذا القرار رسالة.

تشابي، كغيره، اكتشف فينيسيوس الخجول ضد أوساسونا - وقبل ذلك - والذي بدا وكأنه يلعب في غير مكانه.،أمام خيار إعادته إلى التشكيلة الأساسية أو توجيه تحذير سريع وحازم له، اختار تشابي الخيار الثاني. رسالة لا تستهدف فينيسيوس فقط، الذي كان حتى هذا الموسم، ضمن أحد عشر لاعبا لا يُقهر، باستثناء الإصابات أو الإيقافات.

ولشرح قراره قال المدرب الإسباني : "في كرة القدم، عليك أن تفهم الأمور. القرارات تُتخذ بناءً على الفريق، وهذا ما كان عليه الحال اليوم، لدينا 25 لاعبا، وسأحاول إخراج أفضل ما لدى كل لاعب. هدفي هو أن يُسهم الجميع، وهذا هو التوجه السائد طوال العام"

وخلال مباراتين شارك تقريبا كل لاعبي ريال مدريد: 4 لاعبين جاهزين وهم الحارس لونين و دافيد ألابا و أسينسيو وفران غارسيا في انتظار عودة المصابين فيرلاند ميندي وإدواردو كامافينغا وجود بيلينغهام و أندريك.

كانت مباراتان كافيتين لتشابي ليُوضح: إنه يُريد منافسة شرسة في كل مركز. لا يهم إن كان اسمك فينيسيوس أو لاعبا رفيع المستوى مثل ترينت ، "سنفعل دائما ما هو الأفضل للفريق"، عبارة صُممت لجذب انتباه الجميع. انتبهوا.