ظهر البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بـ"لوك" جديد وقصة شعر مختلفة جذبت إليه الأنظار في تدريبات فريقه، الذي يستعد لمواجهة بلد الوليد في الجولة الثانية للدوري الإسباني، مساء الأحد المقبل.

ونشر برنامج "الشيرينيغتو" الإسباني الشهير، فيديو يُظهر فينيسيوس، وهو يعمل خصلات بطريقة جديدة لشعره، إذ يشتهر النجم البرازيلي بحبه لتغيير قصات الشعر المختلفة، وظهرت على اللاعب علامات السعادة، وهو يرى ما فعله المصفف في شعره.

وتعادل ريال مدريد مع منافسه ريال مايوركا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

واستفاد برشلونة من هذا التعادل بعدما انتصر على فالنسيا بهدفين مقابل هدف على ملعب المستايا معقل الخفافيش.

ولم يقدم الميرنغي العرض المنتظر منه في أول مباراة محلية، رغم أن الفريق كان قدَّم عرضًا جيدًا أمام أتالانتا في مباراة كأس السوبر الأوروبي، والتي فاز بها بهدفين نظيفين.

ورغم أن الريال يملك خط هجوم قويًّا للغاية خاصة بعد انضمام كيليان مبابي لرودريغو وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، لكن الفريق فشل في تسجيل أكثر من هدف أمام مايوركا وهو الأمر الذي يسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتداركه أمام بلد الوليد.