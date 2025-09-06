الثأر يقترب.. 3 ضربات موجعة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

تلقت فريق باريس سان جيرمان 3 ضربات موجعة في ليلة واحدة قبل مواجهة برشلونة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ضد بايرن ميونخ وبرشلونة وأيضاً توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين، إلى جانب أتالانتا الإيطالي، وباير ليفركوزن الألماني، في مرحلة الدوري، والتي استحدثها المنظّمون في الموسم الماضي.

وسيبدأ برشلونة رحلة البحث عن اللقب ضد نيوكاسل يوم 18 سبتمبر، بينما ستكون المواجهة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان حامل اللقب في الجولة الثانية في أول أكتوبر.

وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، تحدث عن أن فريقه وباريس سان جيرمان قدما الأداء الأفضل في العالم في الموسم الماضي، وتمنى مواجهة بطل فرنسا في أقرب فرصة.

وحققت قرعة مرحلة الدوري حلم لابورتا بمواجهة باريس سان جيرمان.

ولكن قبل المواجهة المرتقبة، فقد تعرض سان جيرمان لإصابات مختلفة بين صفوف لاعبيه ومدربهم لويس إنريكي.

وقال نادي باريس سان جيرمان إن مدربه لويس إنريكي سيخضع لجراحة بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة إثر حادث دراجة هوائية وقع، يوم الجمعة.

ونُقل المدرب الإسباني، البالغ من العمر 54 عاما، إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج عقب الحادث. ولم يكشف باريس سان جيرمان على الفور مدة غيابه عن الملاعب.

ويُعرف إنريكي، الذي تولى مسؤولية باريس سان جيرمان في عام 2023 وقاده إلى لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بأنه من عشاق ركوب الدراجات ويتدرب غالبا على دراجته في باريس وحولها.

إصابة ديمبيلي وديزيري دويه

وعلى صعيد الفريق، فقد تعرض عثمان ديمبيلي للإصابة خلال تواجده مع منتخب فرنسا، في مواجهة أوكرانيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا والمكسيك وكندا، حيث حقق "الديوك" الفوز بهدفين دون رد.

ودخل ديمبيلي مطلع الشوط الثاني بدلا من زميله سان جيرمان، ديزيري دويه، الذي عانى من إصابة في الساق جعلته يخرج بنهاية الشوط الأول.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن إدارة سان جيرمان تشعر بالغضب من قرار ديديه ديشامب مدرب فرنسا الاعتماد على ديمبيلي رغم إصابة الأخير ضد تولوز الأسبوع الماضي.

وتقرر أن يغادر ديمبيلي معسكر منتخب فرنسا بعد الإصابة التي ألمت به في الفخذ اليمنى، وأخرجته من الملعب قبل 10 دقائق من نهاية لقاء الديوك وأوكرانيا، إذ إنه لن يشارك في مباراة أيسلندا، مساء الثلاثاء.

وتعرض ديشامب لانتقادات لاذعة من الجماهير بسبب قرار إشراك ديمبيلي رغم أن فرنسا كانت متقدمة 1-0 منذ الدقيقة العاشرة، ولم تكن هناك حاجة ملحة للاعتماد عليه في ظل وجود كيليان مبابي ومايكل أوليس وهوغو إيكيتيكي.