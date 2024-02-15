متفوقًا على الريال وسيتي.. مفاجأة حول "تشكيلة الفريق الأغلى" على مر العصور

كشف تقرير للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أن تشكيلة مانشستر يونايتد الإنجليزي في موسم 2022-2023 كانت التشكيلة الأغلى أوروبيًّا على مر العصور.

وقال التقرير الخاص بتمويل واستثمارات الأندية الأوروبية "إن يونايتد أنفق أكثر قليلًا من 1.42 مليار يورو (1.52 مليار دولار) على فريقه الذي خاض هذا الموسم بعد أن كان ريال مدريد الإسباني صاحب أغلى تشكيلة في تاريخ الكرة الأوروبية والتي بلغت قيمتها 1.33 مليار يورو في موسم 2020.

واحتل مانشستر سيتي بطل إنجلترا المركز الثاني في قائمة الفرق الأغلى تكلفة في الموسم ذاته بواقع 1.286 مليار يورو.

وقال التقرير الذي صدر أمس الاربعاء، إن أندية ريال مدريد (841 مليون يورو) ومانشستر سيتي (836 مليون يورو) وبرشلونة (815 مليون يورو) وباريس سان جيرمان (807 ملايين يورو) كانت صاحبة أعلى الإيرادات في عام 2022.

وشملت قائمة أعلى 20 ناديًا تحقيقًا للإيرادات تسعة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز بمعدل بلغ 323 مليون يورو.

واحتل الدوري الإسباني المركز الثاني على مستوى الإيرادات بعد تحقيقه 3.3 مليار يورو بينما احتل الدوري الألماني المركز الثالث (3.2 مليار يورو) تلاه الدوري الإيطالي (2.4 مليار يورو) بينما حلَّ الدوري الفرنسي في المركز الخامس (ملياري يورو).

وقال التقرير "في عام 2022 بلغت إيرادات الأندية العشرين للدوري الإنجليزي الممتاز ما يعادل تقريبًا إجمالي الإيرادات في أندية آخر 50 دولة والبالغ عددها 642 ناديًا."