هدية "عتيقة" من بيكهام إلى ميسي بعيد ميلاده (صورة)

ميسي احتفل يوم الاثنين بعيد ميلاده الـ37، إذ شهدت مسيرة النجم الأرجنتيني العديد من الجوائز والبطولات، أهمها قيادة منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022، وبطولة "كوبا أمريكا" في 2021.

ونشر بيكهام عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستغرام" صورة جمعته مع ميسي بمناسبة احتفال الأخير بعيد ميلاده، حيث كان النجم الأرجنتيني يحمل زجاجة نبيذ فاخرة عمرها أكثر من 100 عام.

وكتب بيكهام رسالة إلى ميسي قال فيها: "عيد ميلاد سعيد للأعظم، عيد ميلاد سعيد يا صديقي".

ورد ميسي على رسالة بيكهام قائلا: شكرًا جزيلًا لك يا ديفيد".