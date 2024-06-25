هدية "عتيقة" من بيكهام إلى ميسي بعيد ميلاده (صورة)
أهدى ديفيد بيكهام، أسطورة كرة القدم الإنجليزية؛ رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي، هدية ثمينة إلى ليونيل ميسي لاعب الفريق، وقائد منتخب الأرجنتين، بمناسبة احتفال الأخير بعيد ميلاده.
ميسي احتفل يوم الاثنين بعيد ميلاده الـ37، إذ شهدت مسيرة النجم الأرجنتيني العديد من الجوائز والبطولات، أهمها قيادة منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022، وبطولة "كوبا أمريكا" في 2021.
ونشر بيكهام عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستغرام" صورة جمعته مع ميسي بمناسبة احتفال الأخير بعيد ميلاده، حيث كان النجم الأرجنتيني يحمل زجاجة نبيذ فاخرة عمرها أكثر من 100 عام.
وكتب بيكهام رسالة إلى ميسي قال فيها: "عيد ميلاد سعيد للأعظم، عيد ميلاد سعيد يا صديقي".
ورد ميسي على رسالة بيكهام قائلا: شكرًا جزيلًا لك يا ديفيد".
ويتواجد ميسي حاليًا مع منتخب الأرجنتين للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا.
وحطم ليونيل ميسي الرقم القياسي في عدد المشاركات في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، عندما شارك في مباراته رقم 35 في البطولة في مواجهة كندا، ضمن المجموعة الأولى في ساعة مبكرة من صباح الجمعة الماضية.
وبهذه المشاركة، تفوق ميسي هداف الأرجنتين التاريخي على حارس مرمى تشيلي السابق سيرجيو ليفينجستون الذي سجل الرقم القياسي في 1953.
وكان ميسي (36 عاما) بدأ مسيرته الدولية بينما كان عمره 20 عاما تقريبا في 2007، وفاز بلقب البطولة في 2021، وهو الأكثر مشاركة على المستوى الدولي بين لاعبي منتخب بلاده أيضا.
وفي البطولة القارية، أحرز ميسي 13 هدفا، وأسهم في صنع 17 فرصة تهديف.