فوضى قبل مباراة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا واعتقال 19 مشجعا

شهدت مباراة باريس سان جيرمان أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا حالة من الفوضى بعد اعتقال ما لا يقل عن 19 مشجعًا.

ووفقًا لتقارير محلية، فإن جميع المعتقلين من مشجعي أتالانتا، بحيث تم استخدام أسلحة والتسبب بأضرار بالمنطقة خلال الاضطرابات.

وأشارت صحيفة لو باريزيان إلى أن بعض المشاركين كانوا يرتدون أقنعة على وجوههم، إذ وقعت الحوادث مساء أمس قبل مواجهة الفريقين المقررة الليلة على ملعب بارك دي برانس.

وقد هرعت قوات الشرطة المسؤولة عن النظام العام وحركة المرور إلى موقع الأحداث بعد تلقي بلاغات.

وأفادت لو باريزيان بأن مسؤولي باريس سان جيرمان أكدوا أن المشجعين المتورطين في الاشتباكات قد مُنعوا لفترات طويلة من دخول ملعب بارك دي برانس، رغم ادعاءات بأن بعضهم كانوا من أنصار النادي الباريسي نفسه.

يُذكر أن باريس سان جيرمان يستضيف أتالانتا الليلة، في مباراة يسعى خلالها حامل اللقب لمواصلة بدايته المثالية محليًا وتحويلها إلى نجاح أوروبي.

فيما يطمح الفريق الإيطالي إلى تحسين نتائجه بعد خروجه من الدور الإقصائي الموسم الماضي.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد أحداث عنف أخرى شهدتها مباراة مارسيليا وريال مدريد، حيث اصطدم ألتراس الفريق الفرنسي مع الشرطة الإسبانية في مشاهد وثّقتها مقاطع فيديو أظهرت استخدام الهراوات ومحاولة تفريق الجماهير.