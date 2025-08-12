الاتحاد السعودي يحسم أولى صفقات الميركاتو

يستعد نادي الاتحاد السعودي للإعلان عن أولى صفقات ميركاتو موسم 2025 ـ 2025، وذلك بالتعاقد مع صفقة محلية جديدة لتعزيز صفوفه خلال الموسم الجديد.

وبلغت المفاوضات مراحل متقدمة بين الاتحاد ونادي الفتح لضم المدافع أحمد الجليدان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت تقارير قريبة من نادي الاتحاد أن إدارة النادي حصلت على اتفاق مبدئي من نظيرتها في الفتح للتعاقد مع المدافع الأيمن الشاب أحمد الجليدان الذي يٌنتظر أن يوقع عقدا مدته 5 سنوات مع الاتحاد.

وبعد الموافقة الرسمية من نادي الفتح مساء الاثنين، سـيغادر الجليدان معسكر فريقه خلال الـ 48 ساعة القادمة وسـيوقع مع الاتـحاد ليكون رسميا على ذمة المدرب لوران بلان قبل بداية منافسات كأس السوبر السعودي.

أخبار ذات علاقة 3 أسباب مهمة.. لماذا يرغب الاتحاد السعودي في التعاقد مع علي البليهي؟

وكان الاتحاد وضع أحمد الجليدان رهن المتابعة منذ أسابيع، وذلك بعد استبعاد فواز الصقور من قائمة الفريق للموسم الجديد لاختيارات فنية.

وشارك أحمد الجليدان، البالغ من العمر 21 عامًا، في 25 مباراة مع الفتح خلال الموسم الماضي 2024-2025، وأسهم بصناعة هدفين، ودوليا، تألَّق المدافع الأيمن مع المنتخب السعودي دون 23 عامًا في بطولة تولون الدوليَّة الودية والتي بلغ فيها الدور النهائي.

ولم يوقع الاتحاد السعودي الذي يخوض منافسات كأس السوبر، لإضافة لقب ثالث في موسم 2024 ـ 2025، أية صفقة أجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لأسباب مادية، واكتفى ببعض التعاقدات المحلية.

أخبار ذات علاقة الاتحاد السعودي يعلن رسميًا إعارة هوساوي إلى التعاون

وكان الاتحاد فرط في لاعبه الشاب عبدالإله هوساوي، لنادي التعاون على سبيل الإعارة لموسم واحد.

ويستعد النصر لمواجهة قوية ومرتقبة يوم 19 أغسطس الجاري بملاقاة النصر في نصف نهائي كأس السوبر الذي تحتضنه هونغ كونغ بين 19 و23 من الشهر الجاري.

أخبار ذات علاقة لوران بلان يخشى طول فترة الإجازة قبل قيادة الاتحاد في كأس السوبر السعودي

وفي حال التأهل للنهائي، سيواجه رفاق كريم بنزيما الأهلي أو القادسية اللذين يلتقيان في نصف النهائي الآخر يوم 20 أغسطس الجاري.