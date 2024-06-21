أداء إنجلترا الباهت أمام الدنمارك يربك الجماهير والنقاد
أدى الأداء المخيب الثاني على التوالي لإنجلترا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 إلى تساؤل النقاد والجماهير عن ماهية الخطأ بالفريق، إذ يخشى الكثيرون أن يعود الفريق المرشح للقب قبل البطولة إلى بلاده عاجلا وليس آجلا.
ويضع فريق المدرب غاريث ساوثغيت قدما في مرحلة خروج المغلوب بتصدره المجموعة الثالثة بأربع نقاط.
ومع ذلك فإن الافتقار إلى السلسلة والانسيابية خلال التعادل 1-1 مع الدنمارك أمس الخميس وعدم الرغبة في الضغط دفع الجماهير إلى إطلاق صيحات الاستهجان على اللاعبين خارج الملعب.
ووصف مهاجم إنجلترا السابق آلان شيرر الأداء بأنه "سيئ للغاية".
وقال شيرر: "لم أكن أعتقد أن إنجلترا كانت تحت ضغط كبير قبل بطولة أوروبا 2024، لكنهم على وشك أن يشعروا بذلك حقا الآن.. أطلقت الجماهير صيحات استهجان على لاعبي إنجلترا بعد ذلك، وغادرت الجماهير خلال دقيقة واحدة من نهاية المباراة، وهذا يخبرك بحالة الجماهير".
وغادرت الجماهير الإنجليزية الغاضبة الملعب سريعا بينما كان الدنماركيون يهتفون ويرقصون في المدرجات بعد فترة طويلة من صفارة النهاية.
وقال ميكا ريتشاردز مدافع إنجلترا السابق: "لا أعرف إذا طُلب منهم اللعب بهذه الطريقة. إن الخمول انتابهم وكانوا بحاجة للمزيد من الطاقة ويجب أن يكونوا أكثر شراسة. نحن ندعو باستمرار للضغط".
وفي الشوط الأول فقط هاري كين وفيل فودن وبوكايو ساكا غامروا بالدخول لنصف ملعب المنافس بانتظام في حين أقام العديد من لاعبي الدنمارك معسكرا في نصف ملعب إنجلترا.
وقال ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق: "التوازن الحالي للفريق لا يسمح للاعبين بالوصول إلى المستويات التي قدموها مع الأندية. إنه أمر محير ومثير للقلق".
وكان مشجعو إنجلترا ينتقدون بشكل موحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأحد هذه الأسئلة هو ما إذا كان ساوثغيت سيستمر في "تجربته" باللعب بترينت ألكسندر-أرنولد في خط الوسط. تم استبدال مدافع ليفربول في الدقيقة 53 بكونور جالاجر.
وقال غاري نيفيل الظهير الأيمن السابق لمنتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد: "هناك خلل في الفريق، توجد ثغرات كثيرة. ولهذا السبب تبدأ في التراجع كإجراء وقائي لأنك تشعر بأنك غير مرتاح. ينتهي بك الأمر بالتخلي عن الكرة ونبدو في حالة من الفوضى".
وأضاف: "نعلم كيف سينتهي هذا الأمر.. ساوثغيت عليه تغيير شيء ما الآن".
وتلتقي إنجلترا مع سلوفينيا، التي تعادلت مرتين، يوم الثلاثاء المقبل في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات بينما تلعب الدنمارك مع صربيا.
وحتى الحصول على المركز الثالث يمكن أن ينقل فريق ساوثغيت إلى أدوار خروج المغلوب.