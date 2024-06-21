أداء إنجلترا الباهت أمام الدنمارك يربك الجماهير والنقاد

وغادرت الجماهير الإنجليزية الغاضبة الملعب سريعا بينما كان الدنماركيون يهتفون ويرقصون في المدرجات بعد فترة طويلة من صفارة النهاية.

وقال ميكا ريتشاردز مدافع إنجلترا السابق: "لا أعرف إذا طُلب منهم اللعب بهذه الطريقة. إن الخمول انتابهم وكانوا بحاجة للمزيد من الطاقة ويجب أن يكونوا أكثر شراسة. نحن ندعو باستمرار للضغط".

وفي الشوط الأول فقط هاري كين وفيل فودن وبوكايو ساكا غامروا بالدخول لنصف ملعب المنافس بانتظام في حين أقام العديد من لاعبي الدنمارك معسكرا في نصف ملعب إنجلترا.

وقال ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق: "التوازن الحالي للفريق لا يسمح للاعبين بالوصول إلى المستويات التي قدموها مع الأندية. إنه أمر محير ومثير للقلق".