سيكون جاهزا لمواجهة الهلال.. الإصابة تبعد إيمريك لابورت عن النصر

وأكدت الصحيفة أن التقرير الطبي أوصى بالراحة والعلاج للابورت لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام، وينتظر أن يتم استبعاد لابورت من قائمة منتخب إسبانيا، التي ستعلن اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراتي قبرص وجورجيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وانتقل لابورت من مانشستر سيتي إلى النصر في السوق الصيفي الماضي وشارك مع النصر في 14 مباراة سجل فيها هدفا وصنع هدفا.

وسيلعب النصر مع الوحدة والأخدود في الدوري السعودي وبرسيبوليس في دوري أبطال آسيا، قبل أن يواجه الهلال يوم الجمعة 1 ديسمبر في قمة الجولة الـ15 من الدوري السعودي.