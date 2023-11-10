سيكون جاهزا لمواجهة الهلال.. الإصابة تبعد إيمريك لابورت عن النصر
أكدت صحيفة "الرياضية" غياب المدافع الإسباني إيمريك لابورت عن النصر لمدة 10 أيام.
وبحسب الصحيفة فقد أرسل الإسباني ديفيد ماركيز، طبيب النصر تقريرًا طبيًا مفصلًا إلى إدارة المنتخب الإسباني، عن لابورت.
وتعرض المدافع الدولي الإسباني لجرح في القدم خلال وجوده في منزله، عقب فراغه من المشاركة أمام الخليج ضمن مواجهات الجولة الـ12 من الدوري السعودي.
وأكدت الصحيفة أن التقرير الطبي أوصى بالراحة والعلاج للابورت لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام، وينتظر أن يتم استبعاد لابورت من قائمة منتخب إسبانيا، التي ستعلن اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراتي قبرص وجورجيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
وانتقل لابورت من مانشستر سيتي إلى النصر في السوق الصيفي الماضي وشارك مع النصر في 14 مباراة سجل فيها هدفا وصنع هدفا.
وسيلعب النصر مع الوحدة والأخدود في الدوري السعودي وبرسيبوليس في دوري أبطال آسيا، قبل أن يواجه الهلال يوم الجمعة 1 ديسمبر في قمة الجولة الـ15 من الدوري السعودي.
ومن المتوقع أن يكون لابورت جاهزا لمواجهة الهلال على استاد الملك فهد الدولي.
ويملك النصر 28 نقطة من 12 مباراة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي متأخرا بـ4 نقاط عن الهلال المتصدر.
وفي دوري أبطال آسيا يتصدر النصر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة بتحقيق العلامة الكاملة.
ومنذ خسارته أمام الاتفاق ثم التعاون في أول جولتين في الدوري السعودي لم يخسر النصر أي مباراة في المباريات الـ17 التالية، حيث حقق الفوز 16 مرة وتعادل مرة.
بينها الفوز 10 مرات متتالية في مختلف المسابقات.