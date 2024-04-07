بعد انتشار الفيديو.. إجراء صارم من ريال مدريد لحماية "ميسي الجديد"
بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، إجراءات صارمة لحماية لاعبيه الصغار والشباب، بعد انتشار فيديو للاعب الصغير ديفيد سانشيز، البالغ من العمر تسع سنوات، بشكل كبير هذا الأسبوع وهو يراوغ ويسجل الأهداف.
ولفت ديفيد سانشيز ميراليس، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، وسيبلغ العاشرة من عمره في مايو المقبل، الانتباه بشدة في الأشهر الأخيرة.
ويلعب ديفيد سانشيز لأصغر فريق في أكاديمية ريال مدريد، ونالت مقاطع الفيديو الخاصة به انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يعتبر كثيرون أن مهاراته أكبر كثيرا من عمره.
ويطلق عليه المشجعون لقب "ميسي الجديد".
ووفقًا لشبكة "Relevo" الإسبانية فإن إدارة ريال مدريد لاحظت الزخم الإعلامي حول الطفل الموهوب، ذلك واتخذت الإجراءات اللازمة.
وأوضحت: "إنهم لا يريدون أي مخاطر وطلبوا من عائلات اللاعبين الشباب توخي الحذر من مقاطع الفيديو التي يشاركونها بشأن لعب أطفالهم، وعدم تداولها على مواقع التواصل".
ولعب ديفيد سانشيز 17 مباراة، وسجل إجمالي 29 هدفًا، بمتوسط 1.7 هدف في المباراة الواحدة.
وحسب ماركا، رغم أنه من الصعب التفكير فيما يمكن أن يكون عليه مستقبل دافيد سانشيز داخل ريال مدريد أو في عالم كرة القدم، إلا أن موهبة اللاعب أجبرت الجميع على الاعتناء به.
ولد الطفل الظاهرة في نوفيلدا، وانضم إلى فريق الشباب في نادي ريال مدريد من إلتشي الموسم الماضي، ورغم أن ريال مدريد ليس معتادًا على القيام بهذا النوع من التعاقدات في مثل هذه السن المبكرة، إلا أن حالة ديفيد يمكن اعتبارها استثناءً؛ بسبب موهبته الضخمة جدًا، حيث لم يرغب كشافة النادي في تفويت الفرصة.
يمتاز ميسي الجديد، كما يُلقب، بالسرعة والثقة بالنفس والقيادة والقدرة على المراوغة وتسجيل الأهداف، ويلعب في أصغر فريق بالأكاديمية المكون من 7 لاعبين، تحت قيادة خافيير روبيو وخوسيه فيلاسيفيل.