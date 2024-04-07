بعد انتشار الفيديو.. إجراء صارم من ريال مدريد لحماية "ميسي الجديد"

ولفت ديفيد سانشيز ميراليس، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، وسيبلغ العاشرة من عمره في مايو المقبل، الانتباه بشدة في الأشهر الأخيرة.

ويلعب ديفيد سانشيز لأصغر فريق في أكاديمية ريال مدريد، ونالت مقاطع الفيديو الخاصة به انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يعتبر كثيرون أن مهاراته أكبر كثيرا من عمره.

ويطلق عليه المشجعون لقب "ميسي الجديد".

ووفقًا لشبكة "Relevo" الإسبانية فإن إدارة ريال مدريد لاحظت الزخم الإعلامي حول الطفل الموهوب، ذلك واتخذت الإجراءات اللازمة.

وأوضحت: "إنهم لا يريدون أي مخاطر وطلبوا من عائلات اللاعبين الشباب توخي الحذر من مقاطع الفيديو التي يشاركونها بشأن لعب أطفالهم، وعدم تداولها على مواقع التواصل".