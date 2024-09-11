عبد العزيز العمران يثير الجدل حول ترشحه لرئاسة النصر السعودي

أثار عضو مجلس إدارة النصر السعودي عبد العزيز العمران جدلا متصاعدا في أوساط جماهير النادي، بعدما نشر خبر عدم ترشحه لرئاسة النادي، قبل أن يحذف سريعا المنشور الذي أورده عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وكان عبد العزيز العمران نفى عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" خبر تكليفه برئاسة نادي النصر، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد ترشح مرشح جديد لتولي هذا المنصب، قبل أن يحذف سريعا تلك التغريدة.

وكتب العمران قائلا:"السلام عليكم.. غير صحيح ما يتم تداوله، إن شاء الله خلال الأيام القادمة سيتم ترشيح رئيس جديد من قبل مؤسسة نادي النصر غير الربحية لرئاسة شركة النصر.. الله يوفق من سيكون رئيسنا".

وكان إبراهيم المهيدب قدم استقالته من منصبه على رأس مجلس إدارة نادي النصر في أغسطس الماضي، وأعلنت وزارة الرياضة السعودية عقب ذلك قبول استقالته.

وأشارت عديد التقارير القريبة من نادي النصر إلى أن حذف عبد العزيز العمران المنشور الأخير على حسابه بمنصة “إكس” جاء ليؤكد أنه أضحى قريبًا من رئاسة مؤسسة النصر غير الربحية خلفًا لإبراهيم المهيدب.

ويحتل النصر السعودي، بقيادة كريستيانو رونالدو، المركز الخامس في دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط، بعد فوز وتعادل في أول مباراتين.