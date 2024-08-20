كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تطورات مثيرة، في مسألة تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو مع الفريق الأول لكرة القدم.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك في صيف 2025، ولم يجدد اللاعب عقده رسميا حتى الآن.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك كشف على لسان متحدثه الرسمي عن تلقيهم عرضا رسميا من نيوم لضم زيزو، وعرضًا آخر من الغرافة القطري.

ويعد "زيزو" أحد أبرز النجوم الذي يعول عليهم البرتغالي جوزيه غوميز في تشكيل الزمالك خلال المنافسات.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن جلسة مجلس إدارة الزمالك مع زيزو ووالده، التي عقدت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وامتدت إلى فجر الثلاثاء، انتهت إلى الاتفاق على بقاء اللاعب داخل جدران النادي الأبيض.

وأضاف: "تم الاتفاق بين مجلس الزمالك من جهة، واللاعب ووالده من جهة أخرى، على إغلاق الباب أمام العروض التي قُدِّمَت إليه في الفترة الماضية".

وتابع: "هناك رغبة مشتركة بين الطرفين في الاستمرار، واُتُّفِق على جلسة أخرى، لحسم العقد الجديد، والإعلان رسميًا عن تجديد تعاقد زيزو مع الزمالك".

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وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن زيزو تلقى 3 عروض سعودية للرحيل، من الخليج والاتفاق، ثم عرض الشباب السعودي الذي وصل إلى 6 ملايين دولار، إلى جانب راتب اللاعب الكبير، والذي وصل إلى 10 ملايين دولار في 3 مواسم.