بعد ارتباطه بالدوري السعودي.. بونجاح يرحل إلى الشمال القطري
أعلن نادي الشمال القطري، اليوم السبت، تعاقده مع بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر.
وأتم الدولي الجزائري صاحب الـ 32 عامًا إجراءات انتقاله إلى فريق الشمال في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع السد.
وجاء انتقال بونجاح إلى الشمال القطري بعد ارتباط اسمه بالرحيل للدوري السعودي في الموسم المقبل.
وأكد الدولي الجزائري في مقابلة تليفزيونية أنه أقرب للانتقال إلى الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.
ولكن تقارير صحفية أشارت إلى أن الشباب السعودي تفاوض بالفعل مع بونجاح قبل أن يتراجع عن حسم الصفقة.
ولعب بونجاح في صفوف السد القطري على مدار 9 مواسم كاملة بعد انضمامه قادمًا من النجم الساحلي التونسي.
وحقق النجم الجزائري لقب الدوري القطري 4 مرات مع السد بجانب لقب كأس الأمير 3 مرات.
وحصل بونجاح على لقب هداف الدوري القطري 3 مرات بجانب حصوله على لقب هداف كأس العالم للأندية موسم 2019 – 2020 وأيضًا هداف بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2017 – 2018.
وأنهى فريق الشمال الدوري القطري في الموسم الماضي محتلًا المركز التاسع برصيد 25 نقطة.