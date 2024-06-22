بعد ارتباطه بالدوري السعودي.. بونجاح يرحل إلى الشمال القطري

وجاء انتقال بونجاح إلى الشمال القطري بعد ارتباط اسمه بالرحيل للدوري السعودي في الموسم المقبل.

وأكد الدولي الجزائري في مقابلة تليفزيونية أنه أقرب للانتقال إلى الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

ولكن تقارير صحفية أشارت إلى أن الشباب السعودي تفاوض بالفعل مع بونجاح قبل أن يتراجع عن حسم الصفقة.