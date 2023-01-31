الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزوراء ضد القوة الجوية في الدوري العراقي



تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري العراقي والتي تشهد قمة مثيرة ونارية بين فريقي الزوراء والقوة الجوية.

وتقام اليوم الثلاثاء مواجهة بين الكهرباء ونفط ميسان كما يخرج نفط الوسط لمواجهة الصناعة ويلعب دهوك أمام القاسم ويستضيف كربلاء منافسه الحدود.

وتسلط (إرم نيوز) في التقرير الآتي الضوء على مواجهة الزوراء ضد القوة الجوية في الدوري العراقي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الشعب) الدولي في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت العراق بين الزوراء وضيفه القوة الجوية في قمة الجولة الرابعة عشرة للدوري العراقي بصافرة الحكم مهند قاسم.

وتذاع المباراة عبر القناة الرابعة الرياضية العراقية.