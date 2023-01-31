الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزوراء ضد القوة الجوية في الدوري العراقي
تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري العراقي والتي تشهد قمة مثيرة ونارية بين فريقي الزوراء والقوة الجوية.
وتقام اليوم الثلاثاء مواجهة بين الكهرباء ونفط ميسان كما يخرج نفط الوسط لمواجهة الصناعة ويلعب دهوك أمام القاسم ويستضيف كربلاء منافسه الحدود.
وتسلط (إرم نيوز) في التقرير الآتي الضوء على مواجهة الزوراء ضد القوة الجوية في الدوري العراقي:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (الشعب) الدولي في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت العراق بين الزوراء وضيفه القوة الجوية في قمة الجولة الرابعة عشرة للدوري العراقي بصافرة الحكم مهند قاسم.
وتذاع المباراة عبر القناة الرابعة الرياضية العراقية.
ترتيب الفريقين
يتصدر القوة الجوية ترتيب الدوري العراقي برصيد 28 نقطة ، وفاز في 8 لقاءات وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمة واحدة.. وسجل 18 هدفاً واستقبل 5 أهداف وهو صاحب أقوى دفاع بالدوري.
ويحتل الزوراء المركز الثاني برصيد 26 نقطة، وفاز خلال 8 مباريات وتعادل مرتين وتلقى 3 هزائم ، وسجل 16 هدفاً واستقبل 9 أهداف.
وتعادل الزوراء مع القوة الجوية في آخر لقاء جمع الفريقين يوم الـ23 من يونيو الماضي ، ولم يفز القوة الجوية في آخر 5 مواجهات جمعته بالزوراء منذ تغلبه يوم الـ11 من مارس 2021 بالدوري بنتيجة 2-0.
وتقابل الفريقان 79 مرة في الدوري العراقي ، وفاز الزوراء 27 مرة مقابل 26 انتصارا للقوة الجوية و26 تعادلا.. وسجل الزوراء 99 هدفاً وسجل القوة الجوية 97 هدفاً.
أسلحة الزوراء
يسعى الزوراء لاستعادة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع الكهرباء وهو ما أدى للتنازل عن الصدارة للقوة الجوية.
ويقود الزوراء المدير الفني أيوب أوديشو باحثاً عن حصد الفوز على حساب القوة الجوية وإسعاد جماهيره بهذا الانتصار.
ويقود الزوراء في المباراة حارس المرمى علي ياسين وأمامه الرباعي ميثم جبار والحسن حوبيب ومحمد أبو حشيش ونجم شوان في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سعد عبد الأمير وبجواره لؤي العاني وأحمد عبد الحسين مع ثلاثي خط الهجوم علي يوسف ومراد صباح وعلاء عباس.
أوراق القوة الجوية
يتطلع القوة الجوية لتعزيز الصدارة وتحقيق الفوز على حساب الزوراء في ملعب الشعب.
ويقود القوة الجوية المدرب قحطان جثير الذي يتطلع لحصد النقاط الثلاث والخروج بالفوز من الكلاسيكو.. وانضم للفريق المدافع رسلان حنون قادماً من نفط الوسط وأيضاً اللاعب حسين فلاح.
ويعتمد القوة الجوية على تشكيلة تضم على الأرجح حارس المرمى محمد حميد وأمامه الرباعي ويلسون أكاكبو وكاظم رعد وحمزة عدنان وغيث المعروفي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط فرانكو ومنتظر عبد الأمير وعلي محسن مع ثلاثي الهجوم كرار نبيل ومحمد قاسم وكريس موجالو.
وقال صالح سدير نجم منتخب العراق الأسبق لـ"إرم نيوز" إن المواجهة التي تجمع بين الزوراء والقوة الجوية من اللقاءات المرتقبة ومواجهات القمة في الكرة العراقية.
وأشار إلى أن الزوراء يسعى لتحقيق الفوز خاصة أن المباراة على ملعبه، كما إنه يسعى لاسترداد القمة موضحاً أن القوة الجوية يسير بشكل مميز خاصة في الأداء الدفاعي.