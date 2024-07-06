مفاجأة.. بنزيما وراء استقالة لؤي ناظر من رئاسة الاتحاد السعودي

تلوح في الأفق أزمة حادة بين إدارة نادي الاتحاد السعودي والفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية نقلًا عن مصادر رسمية أن وزارة الرياضة لم يصلها حتى الآن أي طلب استقالة من لؤي ناظر رئيس مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية بعد أقل من شهر من انتخابه بالتزكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك خلافات متصاعدة داخل أروقة نادي الاتحاد بعدما اتفق لؤي ناظر والإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي على تعيين ستيفانو بيولي، مدرب ميلان الإيطالي السابق.

ورفض كريم بنزيما القرار وطالب بالتعاقد مع مواطنه كريستوف جالتييه، مدرب الدحيل القطري الحالي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق ما أدى لاستقالة لؤي ناظر.

ودعمت لجنة الاستقطاب موقف بنزيما من خلال أحد مسؤوليها الذي طلب تنفيذ رغبة اللاعب بتعيين جالتييه وهو ما أثار أنباء حول استقالة لؤي ناظر رفضًا للتدخل في عمله.

ولم تعلن إدارة نادي الاتحاد حتى الآن هوية المدرب الجديد بعد إقالة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو من قيادة الفريق

وسبق أن درب جالتييه النجم الفرنسي بنزيما في صفوف ليون عام 2008.

وانضم بنزيما إلى الاتحاد مطلع الموسم الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.