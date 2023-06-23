ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يتجاوز حرس الحدود ويستعيد الصدارة (فيديو)
استعاد النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوزه 3/0 على حرس الحدود، اليوم الخميس، في الجولة الـ16 (مؤجلة) من المسابقة.
وتقدم الأهلي في الدقيقة الرابعة بهدف عكسي سجله محمود بنوالي لاعب حرس الحدود بالخطأ في مرمى فريقه.
وأضاف أحمد عبدالقادر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 56 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من محمد مجدي قفشة.
ووقع طاهر محمد طاهر ثالث أهداف الأهلي في الدقيقة 64 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة قصيرة من محمد مجدي قفشة.
ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 65 نقطة من 25 مباراة في الصدارة، ويتقدم الأهلي بنقطة على بيراميدز الثاني الذي حصد 64 نقطة من 30 مباراة.
ويحتل فيوتشر المركز الثالث وحصد 57 نقطة من 30 مباراة، مقابل 53 نقطة من 30 مباراة للزمالك في المركز الرابع.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع منتخب السويس يوم الأحد في دور الـ32 من كأس مصر.