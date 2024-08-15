أعلن مولودية الجزائر بطل الدوري الجزائري الموسم الماضي تعاقده رسميا مع لاعب الجناح الطيب المزياني حتى يونيو 2027 ليكون سادس تعاقدات المولودية.

ووفقا لما أورده نادي مولودية الجزائر على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، وقع الطيب مزياني، عقدا مدته 3 سنوات ليلتحق رسميا بالنادي.

وقال نادي مولودية الجزائر إن الوافد الجديد على النادي سيخوض يوم غد الجمعة أول تدريب له بألوان "العميد"، بعد أن كان حضر في تدريبات زملائه اليوم الخميس وتحدث مع الطاقم الفني للمولودية بقيادة باتريس أمير بوميل.

وجدد الطيب مزياني (28 عاما) العقد مع الدوري الجزائري بعد أن غادره في 2019 نحو الترجي التونسي قادما من ناديه السابق اتلتيك بارادو.

وسبق للمزياني أن لعب مع أندية الترجي والنجم الساحلي والإفريقي في الدوري التونسي ونادي أبها السعودي ولوهافر الفرنسي.

وساهم لاعب الجناح في تتويج المنتخب الجزائري بطلا للعرب "قطر 2021" بعد الفوز في النهائي على منتخب تونس (2 ـ 0).

وقبل التوقيع مع المزياني، تعاقد مولودية الجزائر مع 5 لاعبين وهم زكرياء دراوي وتوفيق موساوي وزينون إيمانويل جونيور وأنتوني باجو ومروان خليف.

ويشارك المولودية خلال الموسم الجديد في دوري أبطال إفريقيا حيث يواجه في الدور التمهيدي الأول واتانعا الليبيري ذهابا نهاية الأسبوع الجاري وإيابا في 25 من الشهر ذاته.