بعد فشل انتقاله لريال مدريد.. "أمل جديد" لنجم منتخب المغرب

تلقى لاعب الوسط المغربي عبدالله وزان، أملا جديدا بعد فشل صفقة انتقاله إلى نادي ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وزان صاحب الـ16 عاماً يلعب حالياً في صفوف فريق الشباب بنادي أياكس أمستردام.

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ولفت وزان الأنظار بتألقه مع منتخب المغرب مؤخراً في كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

ووصل وزان مؤخرا إلى مدريد قبل أيام، من أجل الخضوع لفحص طبي واستكمال انضمامه للنادي الملكي، لكن تم إلغاء الصفقة بشكل مفاجئ.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" فإن انهيار المفاوضات جاء لسبب ما في الكشف الطبي، حيث رفض النادي الكشف عن هذا الأمر بشكل قاطع.

بينما ذكر الصحفي الإسباني رامون ألفاريز أن "ريال مدريد ليس مسؤولاً بأي شكل عن الخطأ الذي حدث في هذه الصفقة".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "تيليغراف"، فإن "عبد الله وزّان خضع لفحوصات طبية جديدة على يد طبيبين إضافيين في مركز أمستردام الجامعي الطبي (UMC)، وأكد كلا الطبيبين أنه يتمتع بصحة ممتازة ولياقة كاملة".

وأضاف التقرير: "اللاعب يجري الآن محادثات مع عدة أندية أوروبية كبرى، في الوقت الذي يراجع فيه ريال مدريد نتائج الفحوصات الطبية الصادرة عن مركز UMC".

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وتابع: "آراء الفحص الثاني والثالث في مركز أمستردام الجامعي أكدا بشكل قاطع أن لاعب الوسط مؤهل تماما لممارسة الرياضة على أعلى مستوى".

وكشفت عدة تقارير أخيرة عن تواجد عبد الله وزان على رادار نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانضم وزان لناشئي أياكس في 2016، وكان عمره 7 سنوات، قادما من نادي زيبروجيا للهواة.

ويجيد اللعب في مختلف مراكز خط الوسط، من لاعب الوسط المدافع إلى صانع الألعاب.