كشفت تقارير صحفية عن وجود تقارب جديد بين الكندي ألفونسو ديفيز، وإدارة ناديه بايرن ميونخ بشأن إمكانية تجديد عقده.

ويعد اللاعب الكندي هدفًا قويًّا لنادي ريال مدريد، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بين الميرنغي وبايرن على سعر اللاعب، حيث عرض الأول 30 مليون يورو، بينما طلب البافاري 50 مليونًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد"، فهناك إمكانية لتجديد عقد ديفيز مع بايرن، حيث تسير المفاوضات بين الطرفين بوتيرة أفضل.

وأوضحت الصحيفة أن وكيل ديفيز يتجه للموافقة على تجديد عقد اللاعب مع الفريق البافاري، لكن مع وضع شرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو.

وفي الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بين الطرفين، يمثل راتب اللاعب مشكلة كبيرة، حيث طلب ديفيز 20 مليون يورو في الموسم الواحد، فيما عرض بايرن 13 مليونًا فقط.

لكن التقارير أوضحت أن المفاوضات بين الطرفين توصلت لاحتمالية الاتفاق على 16 مليون يورو كراتب سنوي للاعب الكندي.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن ديفيز لن يغادر، هذا الصيف، كما أن هناك ثقة داخل بايرن بشأن تجديد عقده.

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وحال تجديد تعاقده، فإن ديفيز قد يبقى مع بايرن، ويودع اهتمام ريال مدريد الذي بدوره سيوجه أنظاره للاعب آخر لدعم مركز الظهير الأيسر.

ويمتد تعاقد ديفيز مع بايرن حتى صيف عام 2025.

وانضم ديفيز إلى بايرن قادمًا من فانكوفر الكندي في يناير عام 2019.

وخاض ديفيز مع بايرن 195 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع 31.