قبل نهائي اليورو.. 15 لاعبًا من إنجلترا كان يمكنهم تمثيل منتخبات أخرى

دخلت بطولة كأس الأمم الأوروبية المنعطف الأخير لها بحلول المباراة النهائية بين إسبانيا وإنجلترا، بوجود أسماء لامعة في كل منتخب.

لكن الأسماء الكبيرة ليست حكرًا على إسبانيا وإنجلترا فقط، وفي البطولة بشكل عام كان هناك الكثير من النجوم الذين لعبوا وتم ترشيحهم للتواجد في قوائم المنتخبات المشاركة، لكنهم في الأساس كان يمكنهم تمثيل منتخبات أخرى.

موقع "givemesport" رصد قائمة من 20 لاعبًا تنطبق عليهم تلك المعايير في صفوف المنتخب الإنجليزي وحده، هم كما يلي:

جو غوميز

نجم منتخب إنجلترا كان يستطيع أن يمثل منتخب غامبيا.

مارك جويهي

مدافع آخر في منتخب إنجلترا كان من الممكن ألا يتواجد في البطولة الجارية لو كان قد اختار تمثيل منتخب ساحل العاج.

إزري كونسا

لاعب أستون فيلا الذي يمثل حاليًا المنتخب الإنجليزي كان يستطيع أن يلعب لثلاثة منتخبات أخرى بحسب التقرير، هي البرتغال والكونغو الديموقراطية وأنغولا.

هاري ماغواير

نجم منتخب إنجلترا المستعبد كان يستطيع أن يلعب لأيرلندا الشمالية ولجمهورية أيرلندا أيضًا.

غاريل كوينساه

لاعب ليفربول الذي استُبعِد من البطولة أيضًا يستطيع اللعب لعدة منتخبات، هي اسكتلندا، وغانا وباربادوس.

كايل ووكر

ظهير المنتخب الإنجليزي ومانشستر سيتي كان يمكنه اللعب لصالح المنتخب الجامايكي بحسب ما ذكر الموقع.

ترينت أليكسندر أرنولد

نجم فريق ليفربول كان يستطيع تمثيل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

جود بيلينغهام

أحد أفضل نجوم ريال مدريد في الموسم المنصرم إن لم يكن أفضلهم كان يمكنه أن يمثل أيرلندا.

كونور غالاغير

يعد نجم تشيلسي من الأسماء الأساسية مع المنتخب الإنجليزي، لكنه كان يمكنه أن يمثل إسكتلندا أو جمهورية أيرلندا أيضًا.

كيرتس جونز

لاعب آخر مستبعد من البطولة كان يستطيع تمثيل المنتخب الإنجليزي، لكنه في الأساس يمكنه اللعب للمنتخب النيجيري.

كوبي ماينوو

نجم مانشستر يونايتد الذي قدم مستويات طيبة للغاية رفقة الأسود الثلاثة كان يستطيع اللعب للمنتخب الغاني.

ديكلان رايس

لاعب آرسنال الذي لم يقدم أفضل مستوياته في اليورو إلا مؤخرًا كان يمكنه تمثيل جمهورية أيرلندا.

إيبيريشي إيز

نجم كريستال بالاس يحمل الجنسية النيجيرية، وكان بالطبع يمكنه تمثيل النسور.

أنطوني غوردون

كان يستطيع غوردون أن يلعب لصالح منتخبي اسكتلندا وأيرلندا.

جاك غريليش

لاعب مانشستر سيتي المستبعد من البطولة كان يمكنه أن يلعب لمنتخب أيرلندا.

جاميس ماديسون

نجم توتنهام الذي كان غيابه مؤثرًا على سبيرز؛ بسبب إصابته كان يمكنه أيضًا اللعب لصالح جمهورية أيرلندا.

هاري كين

مهاجم وهداف بايرن ميونخ الذي يبحث عن لقبه الأول في مسيرته كان يستطيع تمثيل منتخب أيرلندا.

كول بالمر

اختار بالمر تمثيل منتخب إنجلترا، وقد كان خياره الآخر هو اللعب سانت كيتز أند فينيز صاحب المركز الـ 146 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

بوكايو ساكا

لاعب آرسنال الرائع على الجناح كان يستطيع اللعب لصالح المنتخب النيجيري.

إيفان توني

واحد من الذين قلبوا مسار البطولة حتى تلك اللحظة، كان يمكنه ببساطة أن يلعب للمنتخب الجامايكي.