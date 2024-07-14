قبل نهائي اليورو.. 15 لاعبًا من إنجلترا كان يمكنهم تمثيل منتخبات أخرى

دخلت بطولة كأس الأمم الأوروبية المنعطف الأخير لها بحلول المباراة النهائية بين إسبانيا وإنجلترا، بوجود أسماء لامعة في كل منتخب.
لكن الأسماء الكبيرة ليست حكرًا على إسبانيا وإنجلترا فقط، وفي البطولة بشكل عام كان هناك الكثير من النجوم الذين لعبوا وتم ترشيحهم للتواجد في قوائم المنتخبات المشاركة، لكنهم في الأساس كان يمكنهم تمثيل منتخبات أخرى.
موقع "givemesport" رصد قائمة من 20 لاعبًا تنطبق عليهم تلك المعايير في صفوف المنتخب الإنجليزي وحده، هم كما يلي:
نجم منتخب إنجلترا كان يستطيع أن يمثل منتخب غامبيا.
مدافع آخر في منتخب إنجلترا كان من الممكن ألا يتواجد في البطولة الجارية لو كان قد اختار تمثيل منتخب ساحل العاج.
لاعب أستون فيلا الذي يمثل حاليًا المنتخب الإنجليزي كان يستطيع أن يلعب لثلاثة منتخبات أخرى بحسب التقرير، هي البرتغال والكونغو الديموقراطية وأنغولا.
نجم منتخب إنجلترا المستعبد كان يستطيع أن يلعب لأيرلندا الشمالية ولجمهورية أيرلندا أيضًا.
لاعب ليفربول الذي استُبعِد من البطولة أيضًا يستطيع اللعب لعدة منتخبات، هي اسكتلندا، وغانا وباربادوس.
ظهير المنتخب الإنجليزي ومانشستر سيتي كان يمكنه اللعب لصالح المنتخب الجامايكي بحسب ما ذكر الموقع.
نجم فريق ليفربول كان يستطيع تمثيل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.
أحد أفضل نجوم ريال مدريد في الموسم المنصرم إن لم يكن أفضلهم كان يمكنه أن يمثل أيرلندا.
يعد نجم تشيلسي من الأسماء الأساسية مع المنتخب الإنجليزي، لكنه كان يمكنه أن يمثل إسكتلندا أو جمهورية أيرلندا أيضًا.
لاعب آخر مستبعد من البطولة كان يستطيع تمثيل المنتخب الإنجليزي، لكنه في الأساس يمكنه اللعب للمنتخب النيجيري.
نجم مانشستر يونايتد الذي قدم مستويات طيبة للغاية رفقة الأسود الثلاثة كان يستطيع اللعب للمنتخب الغاني.
لاعب آرسنال الذي لم يقدم أفضل مستوياته في اليورو إلا مؤخرًا كان يمكنه تمثيل جمهورية أيرلندا.
نجم كريستال بالاس يحمل الجنسية النيجيرية، وكان بالطبع يمكنه تمثيل النسور.
كان يستطيع غوردون أن يلعب لصالح منتخبي اسكتلندا وأيرلندا.
لاعب مانشستر سيتي المستبعد من البطولة كان يمكنه أن يلعب لمنتخب أيرلندا.
نجم توتنهام الذي كان غيابه مؤثرًا على سبيرز؛ بسبب إصابته كان يمكنه أيضًا اللعب لصالح جمهورية أيرلندا.
مهاجم وهداف بايرن ميونخ الذي يبحث عن لقبه الأول في مسيرته كان يستطيع تمثيل منتخب أيرلندا.
اختار بالمر تمثيل منتخب إنجلترا، وقد كان خياره الآخر هو اللعب سانت كيتز أند فينيز صاحب المركز الـ 146 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.
لاعب آرسنال الرائع على الجناح كان يستطيع اللعب لصالح المنتخب النيجيري.
واحد من الذين قلبوا مسار البطولة حتى تلك اللحظة، كان يمكنه ببساطة أن يلعب للمنتخب الجامايكي.