هل استحق ديلغادو ركلة جزاء خلال مباراة الهلال والنصر؟ (فيديو)
تسبب الكولومبي "ويلمار رولدان" حكم مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي بإثارة الجدل؛ بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ميشائيل ديلغادو لاعب الهلال.
ويلعب الهلال ضد النصر، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين.
وخلال أحداث الشوط الأول، حاول لابورت مدافع النصر السيطرة على الكرة داخل حدود منطقة الجزاء، في كرة مشتركة مع ميشائيل ديلغادو.
وخلال اللعبة، قام لابورت بدفع ديلغادو داخل منطقة الجزاء، ولكن حكم المباراة "ويلمار رولدان" أمر باستئناف اللعب، وسط غضب لاعبي الهلال المطالبين باحتساب ركلة جزاء.
ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 38 نقطة، فيما يأتي النصر وصيفاً بـ 34 نقطة.
يعيش الفريقان حالة فنية جيدة بعد بلوغ كل منهما دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وتصدر كل فريق لمجموعته في دور المجموعات برصيد 13 نقطة.