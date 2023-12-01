هل استحق ديلغادو ركلة جزاء خلال مباراة الهلال والنصر؟ (فيديو)

ويلعب الهلال ضد النصر، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين.

وخلال أحداث الشوط الأول، حاول لابورت مدافع النصر السيطرة على الكرة داخل حدود منطقة الجزاء، في كرة مشتركة مع ميشائيل ديلغادو.

وخلال اللعبة، قام لابورت بدفع ديلغادو داخل منطقة الجزاء، ولكن حكم المباراة "ويلمار رولدان" أمر باستئناف اللعب، وسط غضب لاعبي الهلال المطالبين باحتساب ركلة جزاء.