NBA.. بوسطن سيلتيكس يقترب من التتويج بلقب دوري السلة الأمريكي

أصبح بوسطن سيلتيكس على بعد انتصار واحد فقط من التتويج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ورغم ذلك يصر الفريق على أنه لن يسمح لنفسه بالسقوط في فخ الثقة المفرطة بالنفس فيما تبقى من نهائي البطولة الذي يحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

ولتحقيق ذلك لا يتعين على الفريق سوى مراجعة الربع الرابع من المباراة الثالثة، لمعرفة مدى خطورة المنافس دالاس مافريكس.

وسجل جيسون تيتوم 31 نقطة، وجايلين براون 30 نقطة، ليحقق سيلتيكس الفوز في المباراة الثالثة أمام مافريكس 106-99، رغم سعي المنافس للعودة قرب النهاية.

وبعد الفوز الثالث تواليا والتقدم 3-صفر في النتيجة الإجمالية، تتاح لبوسطن فرصة حسم اللقب للمرة 18 في تاريخه في المباراة الرابعة التي ستقام في دالاس، غدا الجمعة.