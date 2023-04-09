ترتيب دوري أدنوك.. شباب الأهلي دبي يهزم البطائح ويقترب من اللقب (فيديو)
شباب الأهلي دبي سيلعب مع النصر والوصل وبني ياس وعجمان في الجولات الأربع المقبلة.
ابتعد شباب الأهلي دبي في صدارة ترتيب دوري أدنوك بعد فوزه 3/0 على ضيفه البطائح، اليوم السبت، في الجولة الـ 22 من المسابقة.
وتقدم فيدريكو كارتابيا لشباب الأهلي دبي من ضربة جزاء في الدقيقة 16.
وعزز يوري سيزار تقدم شباب الأهلي دبي في الدقيقة 35 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية متقنة من فيدريكو كارتابيا.
ووقع إيغور جيسوس الهدف الثالث لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 90+2 من ضربة جزاء.
ورفع الفوز رصيد شباب الأهلي دبي إلى 49 نقطة من 22 مباراة، ويتصدر الفريق جدول الترتيب ويتقدم بـ8 نقاط على العين والوحدة، وكل منهما لعب 21 مباراة.
وحقق شباب الأهلي دبي الفوز 15 مرة وتعادل 4 مرات وخسر 3 مرات.
وغدا الأحد يلعب العين مع خورفكان، والشارقة مع الظفرة، والوصل مع عجمان.