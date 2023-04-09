ترتيب دوري أدنوك.. شباب الأهلي دبي يهزم البطائح ويقترب من اللقب (فيديو)

ابتعد شباب الأهلي دبي في صدارة ترتيب دوري أدنوك بعد فوزه 3/0 على ضيفه البطائح، اليوم السبت، في الجولة الـ 22 من المسابقة.

وتقدم فيدريكو كارتابيا لشباب الأهلي دبي من ضربة جزاء في الدقيقة 16.

وعزز يوري سيزار تقدم شباب الأهلي دبي في الدقيقة 35 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية متقنة من فيدريكو كارتابيا.