هزَّ شباك برشلونة وراقب لامين يامال.. من هو الأردني يزن العرب؟

لمعت أضواء اسم اللاعب الأردني يزن العرب خلال مباراة فريقه سيؤول الكوري الجنوبي الودية ضد برشلونة الإسباني التي أقيمت، اليوم الخميس، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وفاز برشلونة على منافسه الكوري الجنوبي بنتيجة 7-3 ضمن الجولة الآسيوية للفريق الإسباني تحضيراً للارتباطات القادمة بقيادة المدرب الألماني هانز فليك.

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ويسلّط موقع "إرم نيوز" الضوء في السطور التالية على اللاعب الأردني "يزن العرب" الذي تألق في مباراة برشلونة:

تألق لافت في مواجهة برشلونة

خطف "يزن العرب" الأنظار في مباراة برشلونة بعد أن تألق بشكل لافت، وسجل هدفاً في اللقاء.

يلعب "يزن العرب" في مركز قلب الدفاع، وراقب في بعض فترات اللقاء اللاعب الإسباني لامين يامال.

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وسجل المدافع الدولي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 45+1، وقاد فريقه للتعادل قبل أن يحرز يامال هدف التقدم مجدداً مع نهاية الشوط الأول.

ونال النجم الأردني تقييم 6.9 بحسب موقع sofa score المتخصص في إحصائيات المباريات بعدما شارك خلال 90 دقيقة، وسجل هدفاً، ومنع 4 محاولات للفريق الكتالوني.

وقام "يزن العرب" بست تدخلات خلال المباراة، كما منع تسديدة لصالح برشلونة، بجانب المراوغة مرتين بنجاح.

وفاز اللاعب الأردني مرتين بصراعات ثنائية أمام برشلونة من أصل 5 محاولات، بينما قدم 29 تمريرة صحيحة من أصل 33، ووجه تسديدة خارج المرمى بخلاف كرة الهدف.

من هو يزن العرب؟

يبلغ يزن العرب من العمر 29 عاماً، ولعب 54 مباراة دولية مع المنتخب الأردني، وانضم إلى سيؤول، في شهر يوليو 2024، قادماً من الدوري القطري.

بدأ "يزن العرب" مشواره مع ناشئي نادي الجزيرة الأردني قبل تصعيده للفريق الأول في يناير 2015، ولعب 19 مباراة مع الجزيرة، وسجل هدفاً وصنع آخر.

وانضم اللاعب إلى الوحدات الأردني، في يناير 2020، قبل رحيله إلى سيلانغور الماليزي في ديسمبر 2021، حيث لعب 50 مباراة، وسجل 4 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

وانتقل يزن العرب إلى الشرطة العراقي، في نوفمبر 2023، في صفقة انتقال حر، ولكنه رحل سريعاً بعد شهرين إلى معيذر القطري، حيث لعب 8 مباريات قبل رحيله إلى سيؤول الكوري عقب 6 شهور فقط.

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أرقام يزن العرب مع سيؤول

لعب النجم الأردني مع الفريق الكوري الجنوبي 37 مباراة، وسجل هدفاً، وصنع آخر، وتألق بشكل لافت في الموسم الماضي.

وانضم يزن العرب إلى المنتخب الأردني لأول مرة، في سبتمبر 2017، تحت قيادة المدرب الأسبق عبد الله مسفر.

وشارك اللاعب أساسياً في مباريات منتخب الأردن خلال تصفيات كأس العالم 2026.