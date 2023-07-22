أصبح معروضًا للبيع.. باريس سان جيرمان يستبعد مبابي من رحلة الفريق إلى اليابان

ويطير باريس سان جيرمان إلى اليابان لإقامة معسكر تحضيري بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، قبيل انطلاق الموسم الجديد.

ويلعب باريس سان جيرمان في هذا المعسكر ضد نادي النصر السعودي، في 25 يوليو، وسيريزو أوساكا، في 28 من الشهر نفسه، ثم إنتر الإيطالي في الأول من آب/أغسطس.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرًا قالت فيه إن باريس سان جيرمان اتخذ قرارًا، اليوم الجمعة، باستبعاد كيليان مبابي من معسكر اليابان التحضيري للموسم الجديد.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن كيليان مبابي لن يسافر إلى اليابان مع باريس سان جيرمان، بعد أن تم اتخاذ قرار من قِبل إدارة الـ"بي إس جي" باعتبار مبابي خارج "مشروع الفريق".

وشددت الصحيفة على أن نادي باريس سان جيرمان يعتقد بأن كيليان مبابي لديه اتفاق مع ريال مدريد للانتقال له، مجانًا، في الصيف المقبل.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن مبابي يعتبر "معروضًا للبيع" خاصة بعد ارتباط اسمه بفريق ريال مدريد الإسباني.