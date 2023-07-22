أصبح معروضًا للبيع.. باريس سان جيرمان يستبعد مبابي من رحلة الفريق إلى اليابان
استبعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نجمه "كيليان مبابي" من رحلة الفريق التحضيرية إلى اليابان.
ويطير باريس سان جيرمان إلى اليابان لإقامة معسكر تحضيري بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، قبيل انطلاق الموسم الجديد.
ويلعب باريس سان جيرمان في هذا المعسكر ضد نادي النصر السعودي، في 25 يوليو، وسيريزو أوساكا، في 28 من الشهر نفسه، ثم إنتر الإيطالي في الأول من آب/أغسطس.
ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرًا قالت فيه إن باريس سان جيرمان اتخذ قرارًا، اليوم الجمعة، باستبعاد كيليان مبابي من معسكر اليابان التحضيري للموسم الجديد.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن كيليان مبابي لن يسافر إلى اليابان مع باريس سان جيرمان، بعد أن تم اتخاذ قرار من قِبل إدارة الـ"بي إس جي" باعتبار مبابي خارج "مشروع الفريق".
وشددت الصحيفة على أن نادي باريس سان جيرمان يعتقد بأن كيليان مبابي لديه اتفاق مع ريال مدريد للانتقال له، مجانًا، في الصيف المقبل.
واختتمت الصحيفة تقريرها بأن مبابي يعتبر "معروضًا للبيع" خاصة بعد ارتباط اسمه بفريق ريال مدريد الإسباني.
وكان مبابي قد أعلن، مؤخرًا، أنه لا يعتزم تمديد عقده الحالي، مما يعني رحيله مجانًا، نهاية الموسم المقبل، صيف 2024، وهو ما أغضب إدارة النادي التي أعلنتها صريحة: "إما التجديد أو الرحيل".
وترددت أنباء قوية، بشأن احتمالية انتقال مبابي إلى ريال مدريد، هذا الصيف، حال إصرار باريس على بيعه، أو الصيف المقبل على حد أقصى، عقب انتهاء عقده، خاصة بعد أن أبلغ ناديه بعدم وجود نية لتفعيل بند التمديد.
وكان مبابي، البالغ من العمر 24 عامًا، قريبًا من ريال مدريد، الصيف الماضي، في صفقة مجانية، لكن باريس سان جيرمان نجح في إقناع اللاعب بالتجديد حتى 2024 مع بند يتيح له التمديد حتى 2025.