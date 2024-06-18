أنمار الحائلي يكشف سبب رفض ميسي عرضًا أسطوريًا للانتقال للاتحاد

أكد أنمار الحائلي أنه قدم عرضًا أسطوريًا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك عندما كان يتولى رئاسة نادي الاتحاد السعودي، وقبل انتقال بطل العالم 2022 لإنتر ميامي الأمريكي في الصائفة الماضية ، إلا أنه رفض اللعب في الدوري السعودي.

وقبل انتقاله الموسم الماضي إلى إنتر ميامي، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان، تلقى ليونيل ميسي عدة عروض من أندية كبيرة في دوري روشن للمحترفين أبرزها من الهلال والاتحاد، إلا أنه اختار اللعب في الدوري الأمريكي.

ووفق تصريحاته لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، قال أنمار الحائلي، الذي أعلن رحيله عن رئاسة الاتحاد في مايو الماضي، أنه أراد استقدام ميسي مضيفا : "قدمنا عرضًا بقيمة 1.4 مليار يورو للتعاقد مع "ليونيل ميسي" في 2023 لكنه رفض لأن عائلته أرادت الذهاب إلى الولايات المتحدة، لقد فوجئت بموقفه، ولم أكن أعتقد أن لاعبًا يمكن أن يرفض مثل هذا العرض الخيالي من أجل عائلته. نحن نحترم ذلك، لأن الأسرة أهم من المال".