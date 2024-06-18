أنمار الحائلي يكشف سبب رفض ميسي عرضًا أسطوريًا للانتقال للاتحاد
أكد أنمار الحائلي أنه قدم عرضًا أسطوريًا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك عندما كان يتولى رئاسة نادي الاتحاد السعودي، وقبل انتقال بطل العالم 2022 لإنتر ميامي الأمريكي في الصائفة الماضية ، إلا أنه رفض اللعب في الدوري السعودي.
وقبل انتقاله الموسم الماضي إلى إنتر ميامي، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان، تلقى ليونيل ميسي عدة عروض من أندية كبيرة في دوري روشن للمحترفين أبرزها من الهلال والاتحاد، إلا أنه اختار اللعب في الدوري الأمريكي.
ووفق تصريحاته لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، قال أنمار الحائلي، الذي أعلن رحيله عن رئاسة الاتحاد في مايو الماضي، أنه أراد استقدام ميسي مضيفا : "قدمنا عرضًا بقيمة 1.4 مليار يورو للتعاقد مع "ليونيل ميسي" في 2023 لكنه رفض لأن عائلته أرادت الذهاب إلى الولايات المتحدة، لقد فوجئت بموقفه، ولم أكن أعتقد أن لاعبًا يمكن أن يرفض مثل هذا العرض الخيالي من أجل عائلته. نحن نحترم ذلك، لأن الأسرة أهم من المال".
ومقابل ذلك تعاقد الاتحاد السعودي مع نجوم آخرين يتقدمهم الفرنسيان كريم بنزيما صاحب الكرة الذهبية 2022 ونجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا السابق، ونغولو كانتي بطل العالم مع منتخب الديكة 2018.
وفي 15 يوليو 2023، وقّع النجم الأرجنتيني وبطل العالم 2022 ليونيل ميسي عقدًا مع إنتر ميامي حتى أواخر يونيو 2025 قبل أن يلتحق به عدد من زملائه السابقين في برشلونة مثل لويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتش.