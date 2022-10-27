أسماك القرش الفاشلة.. تعرّف على الأندية الكبيرة التي ودعت دوري أبطال أوروبا

حملت النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا عدة مفاجآت حيث فشلت أندية كبرى في بلوغ دور الـ16 وغادرت بعضها لتلعب مسابقة الدوري الأوروبي والذي سيعرف مشاركة أسماء كبيرة في دور خروج المغلوب.

وكان جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي قال في وقت سابق إن:"أسماك القرش الفاشلة ستأتي إلى الدوري الأوروبي وستكون المنافسة ممتعة".

وعند سؤاله في مؤتمره الصحفي بعد التعادل 1-1 مع ريال بيتيس عما إذا كان الفريق الإسباني هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بلقب الدوري الأوروبي الآن، لم يستطع مورينيو الرد ولكن استهدف منافسيه القدامى.

وابتسم بتكلف وقال "أراهم كمرشحين، لكن أسماك القرش الفاشلة في دوري الأبطال ستصل، وستأتي بقوة. سيكون ذلك ممتعًا".

وكان برشلونة أبرز الفاشلين في التأهل لدور الـ16 للموسم الثاني على التوالي رغم الصفقات الكبيرة وبيع الرافعات الاقتصادية، حيث سيغادر نحو الدوري الأوروبي مرة أخرى وفشل في تخطي دور المجموعات منذ رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما فشل يوفنتوس في بلوغ دور الـ16 ومرشح للفشل أيضًا في التأهل للدوري الأوروبي وفقدان مركزه الثالث ويحتاج للفوز في لقائه الأخير على باريس سان جيرمان.