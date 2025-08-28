افتتاح الدوري السعودي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تفتتح اليوم مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس بمواجهة تجمع بين ضمك والحزم العائد لدوري الأضواء.

وفي نفس اليوم يستهل الأهلي، حامل لقب "السوبر" مشواره في المسابقة هذا الموسم أمام نيوم الذي ينافس في دوري روشن لأول مرة في تاريخه.

الترجي يسعى لتحقيق الفوز يسعى الترجي حامل لقب الدوري التونسي لتأكيد صحوته وتحقيق الفوز الثاني تواليا هذا الموسم والاقتراب من الصدارة عندما يستضيف مستقبل سليمان اليوم الخميس في الجولة الرابعة للمسابقة.

ويملك الترجي خمس نقاط من ثلاث مباريات، ويحتل المركز السابع في الدوري.

فيما يحل شبيبة العمران ضيفا على الصفاقسي، وأخيرًا يلتقي النجم الساحلي، الذي لا يزال يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم، مع مستقبل قابس.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة:

الدوري السعودي:

الأهلي * نيوم .. 9:00 مساء.. قنوات ثمانية

الدوري التونسي

الترجي * مستقبل سليمان .. 6:30 مساء.. الوطنية التونسية

النجم الساحلي * مستقبل قابس.. 6:30 مساء.. الوطنية التونسية

الصفاقسي * شبيبة العمران.. 6:30 مساء.. الوطنية التونسية