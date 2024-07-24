اتهمت رابطة الملاكمة الدولية نظيرتها اللجنة الأولمبية الدولية بعدم بذل جهد يذكر لمكافأة الملاكمين، وطالبت بحصولهم على جوائز مالية.

وقالت رابطة الملاكمة الدولية، التي لم يعد معترفا بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لإدارة الرياضة عالميا، في بيان، إن الميداليات الأولمبية ليست كافية لمكافأة الرياضيين في الألعاب.

وقالت الرابطة في البيان الذي أصدرته اليوم الأربعاء: "يجب أن يحصل الفائزون بالميداليات على تلك الجوائز المصنوعة من المعادن، لكن في الوقت ذاته، فإن الميداليات الأولمبية لا تعكس قيمة الإنجاز".

وأضافت: "هذا يعد عدم احترام للرياضيين الذين يتدربون بجد لسنوات عديدة، ويضحون بالكثير للوصول إلى أعلى مستوى".

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية قبل عام تجريد رابطة الملاكمة الدولية من الاعتراف بها؛ بسبب فشلها في إكمال الإصلاحات بشأن قضايا الحوكمة والتمويل والأخلاقيات.

ورفضت محكمة التحكيم الرياضية الطعن الذي تقدمت به الرابطة ضد قرار سحب الاعتراف بها في أبريل نيسان الماضي.

وقالت الرابطة: "الرياضيون يجلبون دخلا كبيرا للجنة الأولمبية الدولية، وهو أمر غير معترف به إطلاقا.. لا يحصل الفائزون بالميداليات الأولمبية على جوائز مالية، على الرغم من أن اللجنة الأولمبية الدولية تستفيد بشكل كبير من حقوق البث التلفزيوني والرعاية ومبيعات التذاكر".

وواصلت: "من الواضح أن هذا الربح الهائل لا يمكن تحقيقه إلا بفضل الرياضيين ومدربيهم والاتحادات الرياضية. وهذا يحتاج إلى تغيير عاجل الآن".

وتنظم الأولمبية الدولية منافسات الملاكمة في باريس، لكنها قالت إنها لا تستطيع الاستمرار في ذلك، في ظل الشكوك حول إمكانية إدراج هذه الرياضة في جدول ألعاب أولمبياد لوس أنجليس 2028.