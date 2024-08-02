حقق الأهلي المصري فوزًا مثيرًا مساء الخميس على ضيفه البنك الأهلي بهدف دون رد في الجولة 32 من منافسات الدوري المصري للموسم الحالي 2023 – 2024.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى 75 نقطة ليقطع خطوة واسعة نحو التتويج بلقب الدوري المصري للمرة 44 في تاريخه والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني 70 نقطة بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

ويتبقى للأهلي 5 مباريات على نهاية مشواره في الدوري المصري بينما يبقى أمام بيراميدز 3 مباريات فقط.

ويلعب الأهلي مباراته القادمة ضد المقاولين العرب يوم الأحد المقبل في لقاء مؤجل من الجولة 23 للدوري المصري.

وتقام مباراة الأهلي ضد المقاولين العرب في ستاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة يوم الأحد 4 أغسطس الجاري.

ويلعب في التوقيت نفسه فريق بيراميدز مع ضيفه زد إف سي في لقاء مؤجل من الجولة 29 للدوري.

ويتوج الأهلي بلقب الدوري المصري حال فوزه على المقاولين العرب ووصوله إلى 78 نقطة بشرط تعثر بيراميدز أمام زد سواء بالتعادل أو الخسارة.

وقد يتوج الأهلي أيضًا حال تعادله مع المقاولين العرب بشرط خسارة بيراميدز أمام زد ووقتها سيصل الأهلي إلى 76 نقطة ويصل الفارق مع بيراميدز إلى 6 نقاط قبل مباراتين للفريق السماوي الذي خسر المواجهات المباشرة ضد الأهلي.