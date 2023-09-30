ظهور تماثيل "للسحر والشعوذة" قبل مباراة في الأرجنتين (صور)

ظهرت تماثيل غامضة بالقرب من استاد بيدرو بيديجاين في الأرجنتين، قبل انطلاق مباراة القمة بين سان لورينزو وهوراكان في كأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

وذكرت تقارير محلية أن الغرض من وضع التماثيل هو "السحر والشعوذة"، والمساعدة على تحقيق نتيجة إيجابية في القمة المرتقبة.

لكن لم تعلن جماهير أي فريق الاستعانة بهذه التماثيل، واضطرت السلطات لإزالتها لاحقا في ظل وجود ذعر من العامة للمسها.