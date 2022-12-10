خلافات قديمة واشتباكات في الملعب.. أسباب توتر مباراة الأرجنتين وهولندا (فيديو وصور)

ويمكن رؤية ذلك في الإعداد لهذه المباراة عندما تبادل هو وأنخيل دي ماريا ما نطلق عليه "حربا كلامية" في وسائل الإعلام.

باختصار، وصف دي ماريا فان غال بأنه أسوأ مدرب له على الإطلاق عندما كان مديرا فنيا لمانشستر يونايتد خلال ارتداء دي ماريا قميص مانشستر يونايتد، بينما رد فان غال بأنه فوجئ بسماع ذلك.

ومن الواضح أن القائد ميسي لم يكن سعيدًا بسلوك فان غال لأنه، في أعقاب ركلات الترجيح، دخل في مشاجرة مع المدير الفني الهولندي، حيث أشار الأرجنتيني لفان غال إلى أنه يتحدث كثيرًا ليرد عليه ويتدخل بعض أعضاء الجهاز الفني الهولندي وعلى رأسهم إدغار ديفيز.

كما أن ميسي احتفل بهدفه من ركلة جزاء في الشوط الثاني أمام فان غال وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الهولندي، ما أثار غضب الفريق الأوروبي.