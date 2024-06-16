نادٍ سعودي يخطف مدرب الزمالك

يذكر أن غوميز المدير الفني للزمالك، الذي يحصل على مستحقاته المالية، مؤخرًا، ما تسبب في صدام بينه وبين مجلس الإدارة.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز"، إن النادي حاليًا لا يمتلك أي موارد مالية، يستطيع من خلالها تدبير سيولة لدفع مستحقات المدرب.

وأضاف: "غوميز لديه مستحقات تصل إلى 600 ألف دولار لم يحصل عليها في الفترة الماضية".

وتابع: "المدرب البرتغالي تحدث أكثر من مرة مع إدارة الفريق؛ بسبب عدم الحصول على مستحقاته في الفترة الماضية".