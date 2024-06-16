نادٍ سعودي يخطف مدرب الزمالك
تلقى البرتغالي جوزيه غوميز مدرب نادي الزمالك المصري، عرضًا من أحد الأندية السعودية، لتولي تدريبه خلال الموسم المقبل.
وقاد غوميز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، للمرة الثانية في تاريخ النادي الأبيض.
وقال الإعلامي مهيب عبد الهادي إن المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، تلقى عرضًا من نادي الخليج السعودي خلال الأيام الماضية.
وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك: "وسطاء تواصلوا مع جوميز لتدريب الخليج السعودي.. والمدرب ينتظر وصول العرض الرسمي حال استمرار المفاوضات".
يذكر أن غوميز المدير الفني للزمالك، الذي يحصل على مستحقاته المالية، مؤخرًا، ما تسبب في صدام بينه وبين مجلس الإدارة.
وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز"، إن النادي حاليًا لا يمتلك أي موارد مالية، يستطيع من خلالها تدبير سيولة لدفع مستحقات المدرب.
وأضاف: "غوميز لديه مستحقات تصل إلى 600 ألف دولار لم يحصل عليها في الفترة الماضية".
وتابع: "المدرب البرتغالي تحدث أكثر من مرة مع إدارة الفريق؛ بسبب عدم الحصول على مستحقاته في الفترة الماضية".