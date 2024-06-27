لاوتارو مارتينيز يحسم موقفه من عروض الدوري السعودي
حسم لاوتارو مارتينيز ، نجم منتخب الأرجنتين ، موقفه من إمكانية الرحيل للدوري السعودي خلال الموسم المقبل.
وأسهم مارتينيز في تأهل منتخب الأرجنتين إلى ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وسجل نجم إنتر الإيطالي هدفًا في فوز منتخب الأرجنتين على كندا بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات ثم أحرز هدف الفوز أمام تشيلي في الجولة الثانية.
وشارك لاوتارو كبديل في اللقاءين لصالح جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
ونقل الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات تصريحات للوكيل أليخاندرو كامانو مدير أعمال اللاعب الأرجنتيني يحسم خلالها الجدل حول إمكانية رحيل مارتينيز لأحد أندية دوري روشن.
وقال وكيل مارتينيز إن الأمر مغلق تمامًا في المرحلة القادمة بالنسبة للاعبه بعد التوصل لاتفاق لتجديد التعاقد مع إنتر.
وينتهي عقد مارتينيز صاحب الـ 26 عامًا مع إنتر في صيف 2026 ولكن وكيله أشار لإمكانية تمديد العقد.
وانضم مارتينيز في صيف 2018 إلى إنتر قادمًا من راسينغ كلوب الناشط في الدوري الأرجنتيني.
وسجل اللاعب الأرجنتيني 27 هدفًا في الموسم الماضي بقميص إنتر، وفاز بلقب هداف الدوري الإيطالي برصيد 24 هدفًا.