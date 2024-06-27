لاوتارو مارتينيز يحسم موقفه من عروض الدوري السعودي

حسم لاوتارو مارتينيز ، نجم منتخب الأرجنتين ، موقفه من إمكانية الرحيل للدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

وأسهم مارتينيز في تأهل منتخب الأرجنتين إلى ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل نجم إنتر الإيطالي هدفًا في فوز منتخب الأرجنتين على كندا بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات ثم أحرز هدف الفوز أمام تشيلي في الجولة الثانية.

وشارك لاوتارو كبديل في اللقاءين لصالح جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.