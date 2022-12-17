بعد إندريك.. ريال مدريد يطارد فيتور روكي "هدف برشلونة"

وسينضم المهاجم، البالغ من العمر 16 عامًا، إلى بطل إسبانيا وأوروبا، في يوليو/ تموز 2024، بسبب قواعد الاتحاد الدولي (الفيفا) التي تحظر سفر اللاعبين القصر للعب في الخارج.

وبقيادة جوني كالافات مدير العلاقات الدولية في النادي الملكي أصبح ريال مدريد قويًا للغاية في السوق البرازيلية، حيث كان فينيسيوس ورودريجو من أبرز صفقات ريال مدريد منذ العام 2017.

والآن، ووفقًا لشبكة "غلوبو" البرازيلية، فإن التالي على القائمة المستهدفة هو فيتور روكي لاعب الوسط المهاجم الذي تسبب في إثارة ضجة مع أتلتيكو بارانينسي، الذي وصل إلى نهائي كأس ليبرتادوريس مؤخرًا.

وأرسل ريال مدريد بالفعل كشافيه لمتابعة تطور المهاجم الشاب، وفقًا للشبكة البرازيلية، رغم أن برشلونة يتصدر السباق للتعاقد مع اللاعب، لكن النادي الكتالوني ليس وحده في المنافسة، حيث إن ريال مدريد، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان، تتنافس أيضًا على ضم المهاجم.

ويلعب إندريك في بالميراس، منذ 2017، وأصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة لأول مرة مع النادي وعمره 16 عامًا وشهران و15 يومًا قبل أن يصبح أصغر هداف له على الإطلاق بعد أقل من شهر.

وهو اللاعب الوحيد الذي توج بطلًا في جميع الفئات العمرية للنادي مع فرق تحت 11 عامًا، وتحت 13 عامًا، وتحت 15 عامًا، وتحت 17 عامًا، وتحت 20 عامًا، وكذلك على المستوى الاحترافي.