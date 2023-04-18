نادي الجنرال فرانكو.. ريال مدريد يرد على وصف لابورتا له بـ"نادي النظام" (فيديو)
رد نادي ريال مدريد الإسباني، على وصف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة له بنادي النظام خلال حديثه عن قضية نيغريرا أمس الإثنين.
وعقد لابورتا مؤتمرًا صحفيًّا، للرد على أسئلة الإعلام بخصوص تورط النادي في دفع مبالغ مالية لنائب رئيس لجة الحكام السابق في إسبانيا.
وقال لابورتا إن ناديه لم يقم بأي عمل غير مشروع، وإن الدفع كان للحصول على تقارير فنية حول الحكام، وليس للحصول على أي مزايا غير مشروعة.
وخلال حديثه عن الأزمة، شن لابورتا هجوما ناريا على نادي ريال مدريد واصفا تدخله في القضية بأنه "نكتة" ، بعدما طلب ريال مدريد من القاضي الدخول في القضية كطرف باعتباره متضررا.
وقال لابورتا إن ريال مدريد معروف بأنه نادي الجنرال فرانكو، نادي النظام، المفضل دائمًا للتحكيم، في إشارة إلى استفادة النادي المدريدي بشكل كبير من التحكيم.
وحكم فرانكو حكم إسبانيا بدءًا من 1939 إلى 1975، ملقبًا نفسه بالكوديو أو الزعيم - رئيس الدولة - حتى وفاته سنة 1975، ورئيس الحكومة سنوات 1938 - 1973.
ونشر ريال مدريد عبر قناته الرسمية وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للرد على تصريحات لابورتا أظهرت أن برشلونة كان نادي مقرب أيضا من فرانكو.
وتضمن الفيديو قيام برشلونة بتعيين فرانكو شريكًا فخريا عام 1956، وافتتاح ملعبه عن طريق الوزير العام في حكومة الجنرال.
وحسب وثائق ريال مدريد التي تضمنت صورا من صحف قديمة قام الجنرال فرانكو بإنقاذ برشلونة 3 مرات من الإفلاس.
وقال ريال مدريد إن برشلونة في عهد الجنرال فرانكو فاز بمسابقة الدوري 8 مرات والكأس 9 مرات بينما ريال مدريد احتاج 15 عامًا للفوز بالدوري.
وحسب ماركا، فإن علاقة الناديين تعيش فترة سيئة للغاية حيث بات من الصعب إعادة بناء العلاقات بشكل جيد حاليا، حيث سيستكمل ريال مدريد الرد على ما يراه بمثابة هجوم وتشكيك غير مبرر في تاريخ ريال مدريد من قبل لابورتا.