نادي الجنرال فرانكو.. ريال مدريد يرد على وصف لابورتا له بـ"نادي النظام" (فيديو)

رد نادي ريال مدريد الإسباني، على وصف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة له بنادي النظام خلال حديثه عن قضية نيغريرا أمس الإثنين.

وعقد لابورتا مؤتمرًا صحفيًّا، للرد على أسئلة الإعلام بخصوص تورط النادي في دفع مبالغ مالية لنائب رئيس لجة الحكام السابق في إسبانيا.

وقال لابورتا إن ناديه لم يقم بأي عمل غير مشروع، وإن الدفع كان للحصول على تقارير فنية حول الحكام، وليس للحصول على أي مزايا غير مشروعة.