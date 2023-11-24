ديوكوفيتش يتهم الجمهور البريطاني بـ "قلة الاحترام"

وقال ديوكوفيتش للصحفيين بعد ذلك: "هذه قلة احترام لكنه وضع عليك توقعه في كأس ديفيز".

وأضاف: "أحيانا يتجاوز أحد المشجعين الحدود.. وفي خضم الموقف يمكن لك في بعض الأحيان الرد وتوضح أنك لن تقبل بمثل هذا التصرف".

وتابع ديوكوفيتش: "أعني أن بوسعهم القيام بما يريدون لكني سأرد على ذلك، كانوا يحاولون مضايقتي طوال المباراة.. لذا تبادلنا بعض العبارات بعد نهاية المباراة".

وقال ديوكوفيتش إنه يشعر ببعض الإرهاق بعد موسم طويل لكنه يريد إنهاء الموسم بمساعدة منتخب صربيا على الفوز بكأس ديفيز للمرة الثانية.

وبعد الفوز على بريطانيا سيلتقي المنتخب الصربي في الدور قبل النهائي مع نظيره الإيطالي غدا السبت.