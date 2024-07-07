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رياضة

سر تسديد عثمان ديمبلي ركلات الجزاء بقدمه الضعيفة

سر تسديد عثمان ديمبلي ركلات الجزاء بقدمه الضعيفة
عثمان ديمبلي نجم منتخب فرنساالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
07 يوليو 2024، 7:08 ص

كان صعود منتخب فرنسا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليًّا في ألمانيا محبطًا وباردًا وغير مقنع إطلاقًا، إذ فشل نجوم الفريق جميعًا في إظهار ما يجعل صعودهم مستحقًا.

لكن كان هناك ضوء في آخر النفق، إذ أظهر عثمان ديمبلي شيئًا مما جعل باريس سان جيرمان يصارع عليه في سوق الانتقالات لضمه، وأجبر برشلونة على دفع 120 مليون يورو من أجل ضمه.

لعب ديمبلي كبديل لأنطوان غريزمان، وسدد بشكل رائع من خارج المنطقة، وترك بصمة رائعة في ركلات الجزاء كونه أول من سدد للمنتخب الفرنسي.

كان تنفيذ ديمبلي لركلة الجزاء غريبًا؛ نظرًا لأنه ليس من ضمن المختصين الأوائل في فرنسا بذلك الأمر، على الرغم من ذلك كان هناك ما هو أغرب، حيث سددها بقدمه الأضعف، وهي اليمنى.

لم يمر تنفيذ ديمبلي الغريب لركلة الجزاء مرور الكرام، فقد لاحظته الجماهير، وتحدثت عنه في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، وأوضح موقع "givemesport" أسبابه.

 

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ليست الأولى

كانت المرة الأولى التي لاحظ فيها البعض أن ديمبلي يختار تسديد ركلات الجزاء بقدمه اليمنى خلال فترة وجوده في صفوف رين.

وعندما سُئل عن ذلك، قدم المهاجم شرحًا موجزًا، لكنه غريب بأنه يفضل التسديد بقدمه الأضعف، قائلًا إنها تسدد بشكل أكثر قوة.

 

تبرير آخر في برشلونة

بعد انضمامه لبرشلونة تحدث الفرنسي بشكل موسع أكثر عن ذلك الأمر، بالتحديد في عام 2017 خرج ديمبلي، وتحدث عن الأمر بشكل علني.

وقال ديمبيلي وقتها: "أنا أستخدم يدي اليسرى، وأفضل المراوغة بالقدم اليسرى، ولكنني أحب التسديد بالقدم اليمنى".

 

 

حالة خاصة للغاية

وهب الخالق لديمبلي ميزة خاصة للغاية، إذ يستطيع استخدام كلتا يديه وقدميه بالكفاءة نفسها.

يقوم البعض بالوصول إلى تلك المهارة من خلال التدرب، لكنها لدى ديمبلي بشكل طبيعي، لذلك هو لاعب من الصعب للغاية أن يتم التنبؤ بما سيقوم به.

يتمتع بالقدرة على قطع الكرة بقدمه اليسرى أو المراوغة من اليمين بالطريقة المدمرة نفسها في كل مرة بقدم مختلفة.

لذلك لا مشكلة لدى لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي في تسديد ركلة الجزاء بالقدم التي يعتبرها الأضعف، لأنها ليست حقًا ضعيفة.

يورو 2024فرنساعثمان ديمبلي

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