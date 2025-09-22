الموعد والقنوات المجانية الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2025

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية يوما مهما، حيث تتجه الأنظار صوب العاصمة الفرنسية، باريس، مساء اليوم الاثنين، لمتابعة مراسم توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

ويستضيف مسرح "دو شاتليه" في باريس مراسم حفل مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة لتوزيع الجوائز الأفضل في العالم لعام 2025، وعلى رأسها الكرة الذهبية.

وتعد هذه النسخة هي الثانية بعد تطبيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ومجلة "فرانس فوتبول".

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، هو الفائز بأكبر عدد من الكرات الذهبية برصيد 8، ويليه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو 5 مرات، ويغيب كلاهما عن قائمة المرشحين لهذا العام، مثلما كان الوضع عليه العام الماضي.

ولا يقتصر حفل اليوم على جائزة الكرة الذهبية فقط، حيث هناك جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، إلى جانب جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، كذلك هناك جائزة أفضل فريق للرجال في العالم، وجائزة أفضل فريق للسيدات، وجائزة كرويف لأفضل مدرب للرجال، وجائزة أفضل مدرب للسيدات، بخلاف الكرة الذهبية للسيدات، إلى جانب جائزة جيرد مولر لأفضل هداف وهدافة.

يذكر أن رودري هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي، بينما حصل لامين يامال على جائزة كوبا، وظفر إيميليانو مارتينيز بجائزة ياشين، إلى جانب فوز ريال مدريد بجائزة أفضل ناد للرجال، وحصل مدربه السابق كارلو أنشيلوتي على جائزة أفضل مدير فني للرجال.

ويتنافس 30 لاعبا لخلافة الإسباني رودري، لكن يبدو أن المنافسة ستكون منحسرة بين الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جرمان ولامين يامال النجم الشاب الصاعد بقوة في صفوف برشلونة ومنتخب إسبانيا.

وسيقدم البرازيلي رونالدينيو، الفائز بالكرة الذهبية عام 2005، الجائزة المرموقة للفائز بها.

ويصوت على جائزة الكرة الذهبية لجنة من الصحفيين، بواقع واحد من كل دولة مصنفة بين المئة الأفضل في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).

وستنطلق مراسم الحفل في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وسيسبق ذلك بداية الإعلان التدريجي عن مراكز المرشحين الثلاثين في الكرة الذهبية.

وأعلنت قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية المفتوحة إذاعتها لمراسم حفل الكرة الذهبية مساء اليوم، حيث سيبدأ الاستوديو في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

كما سيتم الإعلان عن ترتيب المراكز في الكرة الذهبية وهوية الفائزين عبر الحسابات الرسمية للجائزة عبر منصات التواصل الاجتماعي.