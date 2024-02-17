فلورنتينو بيريز يفاجئ قادة "غرفة ملابس ريال مدريد"

كشفت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، فاجأ قادة غرفة ملابس الميرنغي، باقتراب وصول كيليان مبابي، لمزاملتهم في الفريق الملكي، الموسم المقبل.

وكشفت تقارير موثقة أن مبابي رفض تمديد عقده مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل؛ ما يجعل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، أكثر الأندية اهتماما بضمه منذ 2021، أقرب من أي وقت مضى.