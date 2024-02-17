فلورنتينو بيريز يفاجئ قادة "غرفة ملابس ريال مدريد"
كشفت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، فاجأ قادة غرفة ملابس الميرنغي، باقتراب وصول كيليان مبابي، لمزاملتهم في الفريق الملكي، الموسم المقبل.
وكشفت تقارير موثقة أن مبابي رفض تمديد عقده مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل؛ ما يجعل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، أكثر الأندية اهتماما بضمه منذ 2021، أقرب من أي وقت مضى.
وأوضحت التقارير أن اللاعب أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بأنه سيرحل مجانا.
وأشارت "فوت ميركاتو"، أن "فلورنتينو بيريز أخبر بالفعل بعض نجوم ريال مدريد في غرفة الملابس بوصول مبابي إلى صفوف الميرنغي في الموسم المقبل".
وكان أوريلين تشواميني، زميل مبابي في المنتخب الفرنسي، نشر تغريدة عبر حسابه، برمز تعبيري للفيشار؛ مما يشير ضمنيًا إلى أنه لا يستطيع الانتظار لمعرفة ما سيحدث، بعد انتشار أنباء رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان مباشرة.
التقارير الفرنسية أوضحت أن إخبار بيريز عن وصول مبابي لغرفة ملابس ريال مدريد، جعل تشواميني يستخدم ذلك الرمز التعبيري، الذي يرتبط بأنباء اقتراب لاعب باريس سان جيرمان من "سانتياغو بيرنابيو".