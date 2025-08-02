مواعيد مباريات الديربي وصدام الهلال والنصر في الدوري السعودي

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جدول مباريات البطولة المحلية للموسم الجديد 2025 – 2026، بحسب ما ذكرته قناة "الإخبارية".

وكشفت القناة السعودية عن مواجهات جولات دوري روشن في الموسم الجديد، والذي ينطلق يوم 28 أغسطس الجاري.

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وتشهد الجولة الأولى مواجهة مثيرة بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة ضد نيوم الصاعد حديثاً.

ويفتتح الاتحاد حامل اللقب مشواره ضد مضيفه الأخدود، كما يخوض الهلال مواجهة ديربي مثيرة على ملعبه ضد الرياض، ويخرج النصر لمواجهة مثيرة ضد التعاون.

وتشهد الجولة الثانية صداماً بين الهلال ومنافسه القادسية، كما يلعب الاتحاد مع الفتح، ويخرج الأهلي لمواجهة الاتفاق، ويواجه النصر منافسه الخلود.

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ويواجه الهلال منافسه الأهلي في قمة الجولة الثالثة، بينما يلتقي النصر ضيفه الرياض، ويلعب الاتحاد ضد مضيفه النجمة الصاعد للدوري.

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ويلعب الاتحاد ضد النصر في الجولة الرابعة، ثم يواجه الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة السادسة.

ويقام ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في الجولة الثامنة، بينما تشهد الجولة الخامسة عشرة مواجهة ديربي الرياض بين الهلال والنصر.