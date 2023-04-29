ترتيب الدوري السعودي: النصر يسحق الرائد برباعية وينفرد بالوصافة

وعزز النصر موقعه في المركز الثاني برصيد 56 نقطة من 25 مباراة، بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المتصدر الذي خاض 24 مباراة، قبل آخر خمس جولات.

وخفف الانتصار من أحزان النصر بعد الخروج من قبل نهائي كأس خادم الرحمين على يد الوحدة يوم الاثنين الماضي.

وتوقف رصيد الرائد عند 26 نقطة بالمركز 11.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: