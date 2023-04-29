ترتيب الدوري السعودي: النصر يسحق الرائد برباعية وينفرد بالوصافة
سجل كريستيانو رونالدو هدفا وساهم في آخر خلال فوز سهل للنصر 4-صفر على الرائد ليتمسك ببصيص الأمل في صراع اللقب بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.
احتاج رونالدو إلى أربع دقائق ليفتتح التسجيل من ضربة رأس، واكتفى النصر بهذا الهدف رغم هيمنته في الشوط الأول.
وساهم النجم البرتغالي بتمريرة بالرأس في هجمة كللها عبد الرحمن غريب بالهدف الثاني بمهارة فردية في الدقيقة 55.
وصنع البديل جلال الدين مشاريبوف هدفين في الدقائق الأخيرة للصاعد محمد مران وعبد المجيد الصليهم الذي اختتم اللقاء بتسديدة رائعة فوق الحارس.
وعزز النصر موقعه في المركز الثاني برصيد 56 نقطة من 25 مباراة، بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المتصدر الذي خاض 24 مباراة، قبل آخر خمس جولات.
وخفف الانتصار من أحزان النصر بعد الخروج من قبل نهائي كأس خادم الرحمين على يد الوحدة يوم الاثنين الماضي.
وتوقف رصيد الرائد عند 26 نقطة بالمركز 11.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: