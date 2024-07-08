كشفت تقارير صحفية عن موقف الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي، من إمكانية التعاقد مع السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، في الميركاتو الحالي.

وارتبط اسم ماني بالرحيل عن النصر هذا الصيف، وسط اهتمام أكثر من فريق سعودي وأوروبي بالتعاقد معه.

ويرغب نادي النصر السعودي، في التخلص من ساديو ماني قبل بدء الموسم الجديد، لضم لاعب محترف آخر بدلًا منه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ"، فإن مدرب الأهلي رفض فكرة التعاقد مع المهاجم السنغالي، بعد عرض اللاعب عليه لضمه في فترة الانتقالات الحالية.

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وبات "الراقي" هو ثالث نادٍ، يرفض التعاقد مع ساديو ماني خلال الصيف الجاري، بعد الاتحاد، والقادسية، الصاعد حديثًا لدوري روشن.

وظهر ماني في معسكر النصر التحضيري، استعدادا للموسم الجديد، الذي بدأ أمس في البرتغال.

ويتضمن معسكر النصر مرحلتين: الأولى في البرتغال تتضمن 6 مباريات ودية، والثانية في مارسبيا الإسبانية "1 إلى 8 أغسطس" وتتضمن مباراتين، قبل أن يعود الفريق إلى السعودية ليشارك في كأس السوبر السعودي بافتتاح المشوار بلقاء التعاون في 14 أغسطس بمدينة أبها.

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وانضم ساديو ماني إلى النصر السعودي، مطلع الموسم الماضي قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني.

وسجل ماني في موسمه الأول بقميص النصر، 19 هدفا في المسابقات جميعها، كما صنع 11 هدفا في 46 مباراة.