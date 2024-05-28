تصرف مفاجئ من فريق إسباني بشأن صفقة مبابي (صورة)

وتترقب الأوساط الكروية العالمية حسم صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد بشكل رسمي بعد طول انتظار.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان قادمًا من موناكو الفرنسي في صيف 2018 قبل أن تحاصره أنباء الرحيل إلى ريال مدريد في المواسم الثلاث الأخيرة وتحديدًا منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.