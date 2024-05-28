تصرف مفاجئ من فريق إسباني بشأن صفقة مبابي (صورة)
أقدم فريق إسباني على تصرف غريب في ظل ترقب كبير لإعلان تعاقد ريال مدريد الإسباني مع النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.
ورحل مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم الحالي الذي حصد خلاله الثنائية المحلية بلقب الدوري والكأس.
ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال بيتيس الإسباني صورة لملعب (سانتياغو برنابيو) وهناك صورة لمبابي على شاشة الملعب.
وعلق حساب ريال بيتيس عبر منصة X قائلًا:" لقد أصبح ملعب سانتياغو برنابيو أجمل".
وظهر في تغريدة ريال بيتيس تصميمه صورة لمبابي وهو يرتدي قميص الفريق وكأنه يلعب مع بيتيس ويهز شباك ريال مدريد.
وتترقب الأوساط الكروية العالمية حسم صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد بشكل رسمي بعد طول انتظار.
وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان قادمًا من موناكو الفرنسي في صيف 2018 قبل أن تحاصره أنباء الرحيل إلى ريال مدريد في المواسم الثلاث الأخيرة وتحديدًا منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.