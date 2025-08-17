روبيو يحذر من "عقوبات جديدة محتملة" على روسيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا

مصر تقتنص المركز الخامس.. ترتيب المنتخبات العربية في بطولة العالم لناشئي اليد

مباراة مصر وأيسلندا في بطولة العالم للناشئين لكرة اليدالمصدر: مواقع التواصل
17 أغسطس 2025، 2:27 م

اقتنص منتخب مصر المركز الخامس ببطولة العالم تحت 19 عاماً التي أقيمت على أرضه، بعد الفوز على حساب أيسلندا بنتيجة 33-31، اليوم الأحد، عقب مواجهة مثيرة.

قدم ناشئو الفراعنة بقيادة المدرب الإسباني فرناندو باربيتو عرضاً متبايناً بعد أن تفوق المنتخب الأيسلندي في الشوط الأول، وحسم النتيجة متقدماً 17-12.

 وحوّل منتخب مصر الأمور لصالحه في الشوط الثاني، بعد تألق لافت للاعب عمر بركة الذي فاز بجائزة رجل المباراة.

وكان منتخب مصر قد فشل في التأهل إلى نصف النهائي عقب خسارته أمام إسبانيا بنتيجة 31-29.

 وتأهل منتخب إسبانيا إلى الدور النهائي الذي يقام مساء اليوم الأحد ضد ألمانيا، بينما يلعب منتخبا السويد والدنمارك لتحديد المركز الثالث.

وشهدت البطولة مشاركة 7 منتخبات عربية من بين 32 فريقاً، هي: مصر والسعودية والكويت والبحرين وتونس والجزائر والمغرب.

 وفيما يلي ترتيب المنتخبات العربية في بطولة العالم:

مصر (المركز الخامس)

السعودية (المركز السادس عشر)

تونس (المركز العشرين)

البحرين (المركز الثالث والعشرين)

الكويت (المركز السادس والعشرين)

الجزائر (المركز السابع والعشرين)

المغرب (المركز الثلاثين)

