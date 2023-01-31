حكيم زياش.
حكيم زياش.
رياضة

لحظة بلحظة: أخبار وتطورات صفقات اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي

الأندية الكبرى تدخل سباقا لحسم صفقات الميركاتو الشتوي.
محمد عطا الله
محمد عطا الله

حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، أن لاعب خط الوسط الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا للانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وأكد كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان التفاوض مع زياش خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

وتعاقد تشيلسي مع عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية؛ ما سمح له بالتفريط في عدد من اللاعبين.

جورجينيو إلى آرسنال

بحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابرزيو رومانو، توصل آرسنال لاتفاق مع تشيلسي للتعاقد مع لاعب خط الوسط الإيطالي جورجينيو مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.

ولجأ آرسنال إلى صفقة جورجينيو بعد تمسك برايتون بلاعب خط الوسط كاسيديو رغم تقديم الغانرز أكثر من عرض للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

برشلونة يضغط لضم أمرابط

دخل نادي برشلونة في مفاوضات جادة مع نادي فيورنتينا الإيطالي للتعاقد مع نجم خط الوسط المغربي سفيان أمرابط، حيث قدم عرضا لاستعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع بند أحقية شراء الصيف المقبل.

ويعد أمرابط أحد أبرز نجوم مونديال قطر 2022 رفقة منتخب المغرب.

أعلن بايرن ميونخ عملاق دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أنه ضم الظهير جواو كانسيلو من مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة، اليوم الثلاثاء.

وقال حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة بايرن لموقع النادي: "نحن سعداء جدا أن جواو كانسيلو سيلعب الآن في بايرن. لقد انضم على سبيل الإعارة الآن مع إمكانية ضمه بشكل نهائي في الصيف".

وشارك كانسيلو في التشكيلة الأساسية لسيتي 16 مرة هذا الموسم، لكنه لم يلعب منذ الخسارة أمام مانشستر يونايتد الشهر الحالي، حيث غاب عن آخر ثلاث مباريات.

واكتفى كانسيلو بثلاث مشاركات في التشكيلة الأساسية في عشر مباريات منذ انتهاء كأس العالم، وفقد مكانه لصالح نيثن آكي، كما أصبح ريكو لويس (18 عاما) أحد الخيارات أمام بيب جوارديولا مدرب سيتي.

ولعب كانسيلو دورا أساسيا في صفوف سيتي منذ انضمامه في 2019، حيث ساهم في فوز الفريق بلقب الدوري مرتين، كما انضم للتشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين.

ويستطيع اللاعب البرتغالي البالغ عمره 28 عاما اللعب في مركز الظهير الأيمن أو الظهير الأيسر.

الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني

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