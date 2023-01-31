لحظة بلحظة: أخبار وتطورات صفقات اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي

أعلن بايرن ميونخ عملاق دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أنه ضم الظهير جواو كانسيلو من مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة، اليوم الثلاثاء.

وقال حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة بايرن لموقع النادي: "نحن سعداء جدا أن جواو كانسيلو سيلعب الآن في بايرن. لقد انضم على سبيل الإعارة الآن مع إمكانية ضمه بشكل نهائي في الصيف".

وشارك كانسيلو في التشكيلة الأساسية لسيتي 16 مرة هذا الموسم، لكنه لم يلعب منذ الخسارة أمام مانشستر يونايتد الشهر الحالي، حيث غاب عن آخر ثلاث مباريات.

واكتفى كانسيلو بثلاث مشاركات في التشكيلة الأساسية في عشر مباريات منذ انتهاء كأس العالم، وفقد مكانه لصالح نيثن آكي، كما أصبح ريكو لويس (18 عاما) أحد الخيارات أمام بيب جوارديولا مدرب سيتي.

ولعب كانسيلو دورا أساسيا في صفوف سيتي منذ انضمامه في 2019، حيث ساهم في فوز الفريق بلقب الدوري مرتين، كما انضم للتشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين.

ويستطيع اللاعب البرتغالي البالغ عمره 28 عاما اللعب في مركز الظهير الأيمن أو الظهير الأيسر.