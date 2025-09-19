تشكيل الهلال والأهلي في الكلاسيكو السعودي

يلتقي مساء اليوم الجمعة فريق الأهلي ضيفه الهلال على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.

وجمع الهلال 4 نقاط في أول جولتين بعد الفوز على مضيفه الرياض بهدفين دون رد بينما تعادل مع القادسية بهدفين لكل منهما.

ويملك الأهلي أيضاً نفس الرصيد بعد التغلب على نيوم بهدف دون رد ثم التعادل مع الاتفاق دون أهداف.

واستعرضت قناة MBC التشكيل الأقرب لمواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين الأهلي والهلال.

وبحسب القناة فإن الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله سيعتمد على طريقة 4-3-3 المعتادة.

ويعول الأهلي على تشكيل يقوده حارس المرمى السنغالي إدواردو ميندي بجانب الرباعي البرازيلي روغر إيبانيز والتركي ميريح ديميرال وعلي مجرشي وزكريا هوساوي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط الإيفواري فرانك كيسيه وبجواره الفرنسي إنزو ميلوت والبرازيلي ويندرسون غالينو مع ثلاثي الهجوم الجزائري رياض محرز والإنجليزي إيفان توني وفراس البريكان.

واستعرضت القناة أيضاً تشكيل الهلال المتوقع بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي بنفس الطريقة 4-3-3.

ويعتمد إنزاغي على الأرجح على حارس المرمى المغربي ياسين بونو وأمامه الرباعي السنغالي كاليدو كوليبالي وحسان تمبكتي وحمد اليامي والفرنسي ثيو هيرنانديز في خط الدفاع في ظل احتمالات غياب جواو كانسيلو الظهير الأيمن للإصابة.

ويقود خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي سافيتش وناصر الدوسري مع ثلاثي الهجوم سالم الدوسري والبرازيلي مالكم والأوروغوياني داروين نونيز.