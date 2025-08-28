بلاغ رسمي.. تطور خطير في أنباء سرقة أعضاء إبراهيم شيكا

أعلن المحامي الخاص بأسرة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، عن تقديمه بلاغًا عاجلًا إلى النائب العام في مصر؛ لفحص وتدقيق صحة الادعاءات التي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتحقق من وجود شبهات جنائية تتعلق بالإتجار بالأعضاء البشرية.

ويأتي هذا البلاغ في إطار الضجة الكبيرة التي أثارتها تلك الادعاءات، والتي هزّت الرأي العام المصري، حيث تُوفي إبراهيم الجمال، المعروف إعلاميًّا باسم "إبراهيم شيكا"، في شهر أبريل الماضي، عن عمر يناهز 28 عامًا، بعد معاناة طويلة ومريرة مع مرض السرطان، شهدت تدهورًا حادًّا في وضعه الصحي خلال الأشهر الأخيرة التي سبقت رحيله.

وكان الراحل، الذي يُعد أحد أبرز نجوم قطاع الناشئين السابقين في نادي الزمالك، لعب في مركز الظهير الأيسر واشتهر بأسلوب لعبه الذي يشبه إلى حد كبير أسطورة نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" حتى اكتسب لقبه منه.

وخاض اللاعب الراحل معركة ضارية ضد مرض سرطان المستقيم، حتى وافته المنية، وأثيرت ضجة حول المتاجرة بأعضائه.

إجراء قضائي رسمي

أكد المحامي الخاص باللاعب في تصريحات صحفية أن جهات التحقيق المختصة قد قررت بالفعل إحالة البلاغ المقدم إلى نيابة استئناف طنطا، لتباشر فتح التحقيق في الواقعة وتحديدًا ما تردد حول انتزاع أجزاء من جثة اللاعب، وهي "الكلى وفص من الكبد"، بغرض البيع أو المتاجرة بها.

وأوضح أن الانتقال إلى حيز التنفيذ الفعلي قد بدأ، حيث توجه شخصيًّا برفقة والدة اللاعب الراحل وشقيقه "خالد" إلى نيابة طنطا، وتم اتخاذ أولى الإجراءات الرسمية في إطار جمع المعلومات والبيانات الأولية.

ولفت إلى أن النيابة العامة تقوم حاليًّا وبشكل مكثف بعملية جمع كافة الأدلة والقرائن والشهادات المتاحة، لفحص مدى مصداقية ودقة هذه الادعاءات المنتشرة، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومواجهة جميع الأطراف المبلغ ضدهم، والذين تتصدر قائمته أرملة الفقيد، هبة التركي.